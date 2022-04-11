أصابع الجلاش بالكنافة في خمس دقائق هتعمليه باحترافية وقرمشة أحلى من الحلواني

الجلاش ليس فقط بحشوة المهلبية التقليدية ولا الجبن، ولكن تختلف طرق حشوه، ابقوا معنا للإطلاع على طريقة عمل الجلاش بالكنافة بالتفصيل، الجلاش بالكنافة من أروع أنواع الحلويات التي يمكنك تقديمها لأي شخص، فقد تتمتع هذه الوصفة بسهولة التحضير، فيما يلي طريقة تحضيرها بخطوات مبسطة.

طريقة عمل الجلاش بالكنافة

المكونات:

200 جرام من الكنافة.

واحد علبة من الجلاش.

خمسة ملاعق كبيرة من السمنة الذائبة.

كوب من الماء.

كوب ونصف من حبات السكر.

نصف حبة ليمونة كبيرة.

خطوات تحضير الجلاش بالكنافة

نقوم في البداية بعمل العسل من خلال تجهيز وعاء ووضع به السكر والماء مع عصر الليمون.

ثم نقلب المكونات مع بعضها ونرفعها على نار متوسطة.

وبمجرد أن تغلي نأخذ تقريبًا نصف كوب منه ونتركه حتى يصير بدرجة حرارة المطبخ.

نترك العسل على النار حتى يثقل، فالشربات الخاص بالجلاش يجب أن يكون ثقيل.

بعد أن نصل إلى القوام المطلوب نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.

ننتقل بعد ذلك إلى تحضير الحشوة، فقد نضع مقدار الكنافة في مقلاة مع إضافة إليها ملعقة من السمنة ونحرك من وقت لآخر حتى تصبح ذو لون ذهبي.

نرفعها من على النار ونضيف إليها نصف كوب الشربات ونقلبها مرة أخيرة.

بعد ذلك نحضر الجلاش، وإذا كانت في الفريزر نتأكد من خروجه قبل الاستخدام بفترة حتى لا يتقطع.

ثم نفرد ورقتين من الجلاش وندهنها بالسمنة، ثم نضع مقدار من العجينة بالعرض مع مراعاة عدم وضعها عند الطرف.

نقوم بلف الجلاش على شكل رول بشكل محكم، بعد ذلك نقطع الرول إلى خمسة قطعة متوسطة الحجم، وهكذا حتى تنتهي الحشوة.

في صينية متوسطة ندهنها بالسمنة ثم نرص عليها أصابع الجلاش وبعد الانتهاء ندهنها من السطح بالسمنة.

نضع الصينية في الفرن المسبق تسخينه على حرارة متوسطة، في الرف الأوسط.

نتركها حتى تأخذ من أسفل لون ذهبي، ثم نشغل الشواية حتى تأخذ أيضًا من أعلى نفس اللون.

بعد أن نخرج الصينية نسكب على الأصابع الشربات بشكل متساوي.

وبهذا أصبح جاهز للتقديم وبالعافية على قلوبكم.

سيدتي يمكنك حشو الجلاش بالكثير من الحشوات المختلفة والمتنوعة وعلى سبيل المثال حشو الجلاش بالمهلبية، الجلاش بالمكسرات المجروشة، الجلاش السادة بدون حشو، الجلاش المحشي بالبسبوسة، ويمكن تنفيذ جميعها بالخطوات السابقة ولن تكون بحاجة إلى شراء حلوى الجلاش من الخارج مجدداً وسوف يكون هش ومقرمش وذو لون ذهبي جميل، يمكنكم تجربته الآن والاستمتاع به فى السفرة الرمضانية.