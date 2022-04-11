ملعقتي السحرية ضفيها علي البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

البطاطس المقلية بالإمكان عملها وتحضيرها في المنزل ولكن بطريقة آمنة وصحية، وفيما يلي أهم المعلومات عن أفضل طريقة من الممكن أن تساعد في تجهيز طبق من البطاطس المقلية، والتي تكون خالية تماما من أي نوع من أنوع الزيوت، وتعتبر تلك الطريقة التي سنتحدث عنها تباعا من بين الطرق التي لا تحتاج تماما إلى نوع من الزيوت، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المكونات الأساسية والتي من الممكن عن طريقها عمل أفضل وصفة من البطاطس المقلية بطريقة صحية، وفيما يلي نوافيكم بطريقة التحضير الصحيحة لتلك الوصفة.

مكونات قلي البطاطس بدون امتصاص الزيت

هناك خطوات بسيطة تعتمد على توفر بعض المكونات والتي من خلالها سيكون من اليسير جدا عمل وصفة البطاطس الصحية المقلية المفضلة للكثيرين ولكن من دون أن يكون هناك أي استعمال لزيت غزير، وفيما يلي نتحدث عن مقادير الوصفة التي نحضر بها بطاطس مقرمشة ومقلية بطريقة صحية،بالإمكان الاستعانة بالمكونات الآتية:

كمية البطاطس المراد قليها.

بهارات مشكلة.

رشة من الزعتر.

رشة من جوزة الطيب.

ربع ملعقة من البابريكا.

ملعقتان من الدقيق.

ملعقة من النشا.

ملح وفلفل.

صاج ملائم.

طريقة قلي البطاطس بدون امتصاص الزيت

البطاطس بالإمكان قليها باتباع الخطوات القادمة:

الخطوة الأولى تكون باستعمال البطاطس وغسلها جدا.

يتم تقشير البطاطس وتقطيعها لأصابع بسمك متوسط.

الخلط ما بين البطاطس مع البهارات المتوفرة.

يتم وضع البطاطس في الصاج الملائم.

التسوية تكون في الفرن على حرارة 200.

من المفضل أن تتم التسوية بواسطة شواية الفرن.

طريقة اخري صحية لطهي البطاطس

البطاطس من أنواع الخضار شائعة الاستهلاك بشكل كبير وتعد محبوبة من الكبار والصغار فمن الممكن عمل البطاطس بوريه، فيتم سلق البطاطس بماء مغلي مع ملح، وتصفى، ثم تنزع القشور، ويتم الهرس لثمار البطاطس، ومن ثم قومي بإضافة ما ترغبين من التوابل، والملح، كما يمكنك إضافة البقدونس مع القليل من الزعتر، وبالشوكة قومي بالتقليب، وتقدم دافئة مع إمكانية إضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون إن وجد فهو يعطي نكهة مميزة جدا للبطاطس.