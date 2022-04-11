نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لسحور رمضان.. طريقة تدميس الفول في البيت زي المحلات زبدة ولون كهرمان وسر التحبيشة الخطيرة بطعم يجنن في المقال التالي
طريقة تدميس الفول زي المحلات بالظبط نتعرف عليها من خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة حيث تعتبر الطريقة التي من خلالها سيتم تدميس الفول تعتبر هي الأفضل والتي من الممكن أن يتم عمل الفول بها في المنزل وتكون نتيجة التدميس مثل المحلات تماما، وفيما يلي من تلك الفقرات القادمة نعرض أهم المكونات الأساسية، والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل الفول المدمس بسرعة وبسهولة ومذاقه ولونه مثل لمحلات والمطاعم تماما وفيما يلي سنعرض لك كل المكونات والطريقة التي من الممكن اتباعها للتسوية.
طريقة تدميس الفول زي المحلات بالظبط
من الممكن لك أن تقدي على مائدتك طبق من الفول ويكون مذاقه أفضل من الجاهز إذا ما كان هناك اتباع الخطوات البسيطة والصحيحة، والتي من خلالها سيكون من السهل الحصول على الفول بطعم ممتاز، وتوفر كمية جيدة منه في منزلك يمكن حفظها بأكياس في الفريزر وتستخدم عن الحاجة.
مكونات الفول المدمس
من الممكن أن تستعين كل ربات البيوت بالمكونات الأساسية والتي لا غنى عنها حتى يتم عمل الفول ومثل الوصفة الجاهزة التي تباع بالمحلات وطريقة فول العربيات المتميزة، وأهم المكونات ما يلي:
الكمية المطلوب تدميسها من الفول.
- ربع كوب من العدس الأصفر.
- بصل
- طماطم.
- ثمرة جزر.
- الماء الملائم لتسوية الفول.
- قدر مناسب للتدميس.
طريقة عمل الفول وتدميسه بالمنزل
بالإمكان تدميس الفول من خلال الاتباع لما يلي في تلك النقاط المقبلة
- يتم نقع الفول مدة أربع ساعات.
- ضعي الفول بعد الانتهاء من خطوة النقع في الوعاء المخصص للطهي أو بالدماسة إذا ما توفرت لديك ومن ثم قومي بوضع كل المكونات ومن المهم أن يكون ماء التسوية ساخن.
- اتركي المكونات لتتم تسويتها وعلى نار تكون هادئة تماما.
- بعد أن تمر حوالي من أربع لخمس ساعات يكون الفول جاهز تماما.
- من الممكن هرس كمية ملائمة منه بالشوكة ووضع الملح والكمون وملعقة عصير ليمون مع الفول مع القليل من الزيت الحار.
- تعتبر تلك الطريقة هي الأفضل والأكثر قربا من طريقة تحضير الفول بالمحلات والمطاعم.
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