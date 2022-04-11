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عمر شويل - جدة خلطة سريعة لتنعيم الشعر الخشن والجاف تجعله حرير قبل العيد بدون كيراتين،الشعر هو تاج المرأة ولذلك يحتاج إلي العناية به للحفاظ عليه من الخشونة أو الجفاف، وهذا لأن الشعر الخشن يتسبب في إحراج السيدات ولهذا يبحثن عن طرق للتخلص منه أو لترطيبه لأن ترطيب الشعر يساعد في الحصول على خصلة شعر ناعمة، ولكن أغلب النساء تلجأ للذهاب إلي صالون التجميل لعمل كيراتين أو بروتين للحصول علي شعر ناعم، إلا أن أضراره كثيرة علي الشعر كما يؤدي إلي تساقط الشعر علي المدي البعيد.

خلطة طبيعية لتنعيم الشعر وعلاج الخشونة بشكل سريع بدون مواد كيميائية

يعد تنعيم الشعر من أكثر الأمور التي تحلم بها الكثير من النساء وذلك لأن الشعر عنوان الجمال.

ولكن نظراً للعوامل التي يتعرض لها الشعر يومياً مما تجعله يفقد النعومة واللمعان.

ولذلك سوف أقدم لكم خلطة سريعة لتنعيم الشعر وتمنحك نتيجة مضمونة بديل الكيراتين.

خلطة الزبادي والبيض لتنعيم الشعر الخشن



تساعد هذه الخلطة علي تنعيم وترطيب الشعر لاحتوائها علي نسبة كبيرة من البروتينات التي تجعل الشعر ناعم وأملس وتتكون من:

مقدار كوب زبادي.

صفار حبتين بيض.

ملعقتان كبيرتان عسل أبيض.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

في البداية نقوم بغسل الشعر جيدًا مع تدليك فروة الرأس لإزالة أي قشور أو شوائب بها. بعد ذلك نضع كل من: الزبادي، صفار البيض ونخلطهم مع بعض جيداً. ثم نضيف على الخليط: زيت الزيتون، العسل ونعيد التقليب مرة أخرى لتتكون عجينة شبه سميكة ومتماسكة. نأخذ كمية من الخليط ونضعه على الشعر مع مراعاة تدليك الشعر وفروة الرأس به، وتغطية الرأس بقبعة بلاستيكية لمدة ساعة. بعد ذلك نغسل الشعر بماء فاتر وشامبو وتمشيط الشعر برفق.

خلطة الزبادي و المايونيز لتنعيم الشعر الجاف



يعد المايونيز من أكثر المكونات التي تعالج خشونة الشعر وذلك لأنه يحتوي علي زيوت طبيعية

مما تجعله بلسم طبيعي للشعر.

وتتكون الخلطة من المكونات التالية وهي:

ملعقة مايونيز كبيرة.

ملعقة عسل أبيض كبيرة.

مقدار نصف كوب من الزبادي.

ملعقة من زيت الزيتون كبيرة.

صفار حبة بيض.

طريقة التحضير والاستخدام:

يجب أولاً وضع كافة المكونات مع بعضها جيداً ونقلبها حتى يتكون خليط قوامه سميك. بعد ذلك نطبق الخليط على الشعر جيدًا لمدة ساعتين. وبعدها يتم غسل خصل الشعر جيداً بماء دافئ، ثم تجفيفه من أي ماء به بفوطة قطنية. ينصح بالانتظام على تكرار هذه الوصفة لمدة شهر تستخدم مرتين كل أسبوع لضمان الحصول على شعر صحي وطويل وناعم.

خلطة الزبادي وصودا الخبز لتنعيم الشعر

صودا الخبز مكون طبيعي يقوم بتنعيم وفرد الشعر مما يساعد في التخلص من الخشونة والجفاف وتتكون من الآتي:

كوبان كبيران زبادي.

ملعقة صودا خبز صغيرة.

حبة بيض واحدة.

طريقة التحضير والاستخدام:

نضع المكونات جميعها في وعاء كبير ونخلطهم معاً. ثم نترك الخليط مع بعضه لدقائق معدودة حتى تتكون رغوة كثيفة على وجه الوعاء. يتم وضع الماسك على خصل الشعر بعد تبليلها. ثم ندلك فروة الرأس جيداً بالخليط لمدة ساعة. بعد ذلك نغسل خصل الشعر بماء دافئ وشامبو خالي من المواد الكيميائية. يفضل تكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع والانتظام على وضع الوصفة لمدة شهر.

خلطة الحلبة لتنعيم الشعر

تعد الحلبة مكون قوي حيث تساعد علي تنعيم الشعر بشكل سريع كما تقوم بترطيب الشعر وفروة الرأس من الداخل.

لاحتوائها علي فيتامينات هامة تعالج مشاكل الشعر المختلفة.

مكونات الخلطة

3 ملاعق كبيرة من بذور الحلبة.

1/2 كوب من الحليب الساخن.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير وكيفية الاستخدام