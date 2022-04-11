لو عندك زجاجة فارغة اعملي لقمة القاضي المقرمشة اللذيذة زي الحلواني بمقادير مظبوطة وبطعم يجنن

بزجاجة فارغة عمل لقمة القاضي المقرمشة اللذيذة، ما أجمل أن يقدم لك طبق لقمة القاضي الرائع والمقرمش، ومن المعروف أنه من الحلويات الشرقية التي حازت على إعجاب الكثير وانتشرت أيضا في مصر بصورة كبيرة، مع العلم أنه يوجد بعض الأشخاص لا يفضلون شراءها من الخارج بسبب عدم التأكد من نظافتها وجودتها أيضا، ولذلك ازدادت عمليات البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة أسهل طريقة لعمل لقمة القاضي المقرمشة اللذيذة، فقط يجب عليك إحضار زجاجة فارغة لكي تخرج كل القطع متساوية، مع العلم أن هذه الطريقة نالت على إعجاب الكثير من الأشخاص الذين قاموا بتجربتها تابعونا.

مكونات عمل لقمة القاضي المقرمشة اللذيذة

لقمة القاضي يكثر تحضيرها في شهر رمضان الكريم، وبما أننا نعيش الآن أفضل أيام وساعات في هذا الشهر العظيم، ونحن سوف نقدم لكم مكونات عمل لقمة القاضي الشهيرة:

نصف كيلو من الدقيق المناسب لعمل الحلويات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة من الخميرة البيرة.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

مكونات عمل شربات لقمة القاضي:

كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة من الفانيليا البودر.

عصير نصف الليمون.

طريقة تحضير الشربات:

يتم وضع إناء على النار ثم نضع فيه كمية السكر، ثم أضيف عليه الماء.

نتركه حتى يصل إلى درجة الغليان.

نضع عصير الليمون على الماء.

قبل إطفاء النار بثواني نضع الفانيليا.

نضع الشربات في طبق ونتركه حتى يبرد.

طريقة عمل لقمة القاضي مثل المحلات

نحتاج إلى طريقة بسيطة وسهلة لكي تكون لقمة القاضي نفس الحجم، وتعتبر طريقة الزجاجة الفارغة هي أحدث طريقة بل وأسهلها أيضا، ونقدم لكم خطوات تحضيرها: