صاروخ التفتيح للعرايس.. كريم ميبو والنشا المبهر لتبييض وتقشير الوجه وشد التجاعيد وازالة البقع الداكنة في دقائق

تتأثر البشرة بجميع التغيرات الجوية، مثل الهواء والأتربة والشمس وغيرها من العوامل التي تؤثر على البشرة وتؤدي إلى الغمقان، وظهور حبوب مزعجة في البشرة، كما يعاني بعض النساء الذين يرتدون الحجاب باستمرار إلى وجود فارق في لون البشرة وبالأخص المنطقة الخلفية في الوجه، كل هذه الأشياء تعتبر مشاكل كبيرة يبحثون عن إيجاد حل لها، ونحن سوف نقدم لهم كريم سحري وفعال وطبيعي وكل مكوناته طبيعية مائة في المائة وهو خليط من كريم ميبو والنشا، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة لتتعرفوا على مكونات وطريقة تحضير الكريم المذهل، ابقوا معنا.

فوائد كريم ميبو والنشا على البشرة

النشا من المعروف أنه مكون طبيعي وله الكثير من الفوائد التي لا حصر لها، ولو قمنا بعمل خليط من كريم ميبو والنشا، تزداد فعالة وتأثيره على البشرة، وتتلخص هذه الفوائد في:

يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة وإزالتها.

يساعد في التخلص من حبوب الشباب والعمل على غلق مسام البشرة.

يساعد على ترطيب البشرة المهلكة نتيجة التعرض لفترات طويلة للشمس.

يساعد في تنقية البشرة والتخلص من البكتريا والجراثيم التي تنتج من تراكم الأتربة على الوجه.

المداومة على استخدام هذا الكريم يساعد في القضاء على التجاعيد التي تظهر في السن المبكر.

مكونات عمل كريم ميبو والنشا لتفتيح الفوري للبشرة

المكون الطبيعي لا يوجد أفضل منه على الإطلاق، لأنه لم يأتي بنتيجة مرضية لك لم يؤثر بالضرر عليك، وهذا ما تحتاجة كل النساء إلى وصفة طبيعية للتخلص من كل هذه الآثار:

المكونات:

ثلاث ملاعق من كريم ميبو.

ملعقة ونصف من النشا.

نصف ملعقة من ماء الورد.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير: