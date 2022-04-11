حلويات لقيمات كرات السميد الشهية مقرمش ذهبية بالعسل

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طريقة حلويات السميد الشهية، تعتبر حلويات السميد من أشهى وألذ أنواع الحلويات وتعتبر من ضمن حلويات الشرقية والتي تعد في شهر رمضان بكثرة على موائد الضيوف ويتكون تلك الحلى من مكونات بسيطة متوفرة لديكم في كل مطبخ وتلك الصنف جئنا به من المطبخ السعودي والخليجي فاستمعتوا معنا بحلى دقيق السميد الناعم مع إضافة له الطحينة لصنع مكيس حلويات تشبه في قوامها حلى لقيمات القاضي، بخلط كل من عجينة سميد مع دقيق الأبيض العادي للحلويات والسمن أي نوع لديك، وتقلب تلك مكونات مع بعضها وتدخل الفرن الساخن وتسقى بالقطر أو شربات الحلويات مظبوط القوام وتقدم ساخنة. مكونات حلى سميد بالطحينة لقيمات مقرمشة نحتاج إلى عدد 2 كوب ونصف الكوب من السكر. عدد 2 كوب ونصف الكوب من الماء. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. مقادير عجينة حلى سميد نحتاج إلى حوالي 125 جرام من زبدة أو سمن بدرجة حرارة المطبخ. ربع كوب من زيت النباتي. عدد بيضة واحدة بحرارة المطبخ. عدد 2 ملعقة كبيرة من سكر ناعم البودرة. عدد 2 ملعقة كبيرة من طحينة. عدد 2 ملعقة كبيرة من دقيق السميد. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. عدد 2 كوب من دقيق الأبيض. مكونات تغطية الوجه كوب من دقيق السميد. التزين فستق مجروش مع زبدة أو سمن. كوب سميد للتزيين الوجه فستق حلبي. تحضير احلى حلى سميد بالطحينة في البداية نضع كل من الزبدة أو السمنة في وعاء ثم نضيف الطحينة والبيضة وزيت والسكر ودقيق سميد ونخلطهم معا جيدا.

نضيف عليهم كل من بيكنج بودر بعد نخله وعليهم الفانيليا وبالتدريج نضيف الدقيق مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة غير لاصقة باليد وتكون ايضا طرية.

ثم نشكل عجينة دقيق السميد على شكل كرات وتفرد بعد ذلك على شكل اسطواني، وتغطى تلك الأشكال أو الأصابع بدقيق السميد.

ثم ترص على صينية مبطنة بورق الزبدة حتى لا تلتصق بالصينية ويفضل دهن الورق بالقليل من الزيت.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة وعندما يسخن جيدا ضعي الصينية في الفرن لمدة ما بين 20 دقيقة إلى 25 دقيقة حتى تأخذ قطع حلويات السميد لون ذهبي من كل جوانب.

تحضير قطر تسقية حلويات السميد

في وعاء على النار يضاف السكر مع الماء مع عصير الليمون وتقلب وتترك على نار متوسطة الحرارة حتى غليان.

ويذوب السكر وتترك تلك مكونات على النار لمدة 10 دقائق حتى يثقل قوام المزيج ويصبح مش قوام العسل.

ثم اخرجي قطع السميد من الفرن وتترك خارجا حتى ترتاح قليلا وصبي عليهم القطر الساخن وتترك عليهم لمدة 2 ساعة حتى تمتص كل قطع السميد العسل. عمر شويل - جدة حلويات لقيمات كرات السميد الشهية مقرمش ذهبية بالعسل - ثقفني

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