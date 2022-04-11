نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسرعة الصاروخ.. فكرة عبقرية لتقشير الثوم حتي لو كان قدامك 30 كيلو هتقشريهم بدون تعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير الثوم من السهل أن يتم ومن خلال اتباع الآتي من تلك الحيل المذهلة والسريعة، ومن الممكن أن يتم التقشير من خلال استعمال تلك الحيل والاعتماد عليها مما يوفر عليك كثيرا من الوقت، والجهد أثناء تحضير وصفاتك المطبخية، ومن خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن الطريقة التي تساعد في الحصول على الثوم مقشر سريعا، وفي أقل وقت ممكن، وتعتبر تلك الخطوات القادمة ميسرة جدا لتقشير الثوم، ومن دون أن تستهلكي الوقت الطويل للتقشير.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

الثوم من السهل القيام بتقشيره وبدون سكين على الرغم من توفر حيل مطبخية من الممكن أن تستخدمي فيها السكين لإنجاز تقشير الثوم، ولكن ليست بالطريقة المعتادة، فمن الممكن أن تقومي باستعمال عدة أدوات من المطبخ لإنجاز تقشير الثوم، ومن الممكن أن يتم التقشير وفق عدة طرق منها:

طريقة التقشير باستعمال الكيس البلاستيك

الكيس البلاستيك من الممكن أن يتم تقشير الثوم ومن خلاله عن طريق الاعتماد على تلك الطريقة التي تتلخص خطواتها فيما يلي:

إحضار كمية الثوم المراد تقشيرها.

يتم وضع كل كمية الثوم بالكيس البلاستيك ومن ثم يتم إحكام الغلق للكيس وتفريغه تماما من الهواء.

يتم الطرق الخفيف على الثوم باستعمال السكين.

التقشير يكون أسهل بعد استخراج الثوم من الكيس حيث تنتزع كل القشور بسهولة.

تقشير الثوم بالماء

الماء من أهم المكونات التي تساعد في التقشير في منتهى السرعة لكل فصوص الثوم الموجودة، ومن الممكن ان يتم التقشير بعد إتمام خطوة النقع للثوم حوالي خمس دقائق فقط بعدها من الممكن أن يتم التقشير للثوم حيث تنزلق القشور بسرعة، وتعد من أفضل الطرق المتاحة لتقشير الثوم.

تقشير الثوم بالملح

أفضل الخطوات التي من الممكن أن يتم من خلالها التقشير السريع للثوم والخطوة الأولى هي أن يتم وضع الفصوص للثوم على الفلانشة وعليها الملح، وبالسكين يتم الضغط الخفيف على فصوص الثوم، ومن ثم يتم التقشير السريع لفصوص الثوم حيث يساعد الملح في التخلص سريعا من القشور وثبات الثوم تحت السكين بحيث يسهل تقشيره.