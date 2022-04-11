اصنعي بنفسك مقشر الشوفان السحري أقوى مقشر طبيعي لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة

مقشر الشوفان السحري ، من أقوى المقشرات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وتوريدها وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع، كما يحتوي على بعض المواد الطبيعية المضادة للأكسدة التي تحافظ على صحة البشرة وتزيد من اشراقها ونضارتها، وتعيد لها شبابها وحيويتها وتجعلها تبدو أصغر سناً، وهو رائع لتفتيح البشرة السمراء داكنة اللون، ويمنح البشرة النعومة ويحافظ على نعومتها ويحميها من الجفاف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل مقشر الشوفان السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل مقشر الشوفان السحري

يحتوي على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من الشوفان.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

مقدار ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مقشر الشوفان السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر طبق ونضع به جميع المكونات ونقلبهم جيداً مع بعض.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام. نقوم بتوزيع الخليط على الوجه بالتساوي وندلك برفق. ثم نترك الخليط على الوجه لمدة ساعة كاملة حتى يجف تماماً. نفرك الوجه جيداً بواسطة أصابع اليد حتى نزيل بقايا المقشر نهائياً. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك. كما يفضل استخدام المقشر على الوجه ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة بيضاء وجميلة.

فوائد مقشر الشوفان السحري للبشرة

يحتوي المقشر السحري على بعض الفوائد الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-