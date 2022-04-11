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شهر رمضان الكريم من الشهور المميزة والتي يتم تحضير الكثير من الوجبات والأصناف لاستقبال هذا الشهر، ويوجد بعض الوجبات والأطعمة التي تعرف بأنها خاصة بهذا الشهر الكريم فقط، كما يوجد ما يعرف بياميش رمضان والذي يحتوي على الكثير من المنتجات المختلفة ومنها المكسرات والفواكه المجففة، فعلى الرغم من ارتفاع أسعار هذه المنتجات إلا أنه من الأمور الأساسية لهذا الشهر لذلك لا يمكن الاستغناء عنه. فوائد التين المجفف التين المجفف بالتحديد أحد عناصر ياميش رمضان والذي لا يمكن استبداله بأي منتج آخر، حيث يوجد الكثير من الفوائد الصحية التي يحتوي عليها هذا المنتج بالتحديد لذلك يفضل أن يتم تناوله بشكل دائم خلال وجبة الإفطار والسحور.

من فوائد التين المجفف أنه يحتوي على نسبة معقولة من البوتاسيوم وبالتالي فإنه مناسب للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث يقوم بدور كبير في ضبط هذا المعدل، كما أنه يحتوي على نسبة من الحديد الذي يعمل على نقل الأكسجين على كل أجزاء الجسم وبالتالي يحسن من وظائف الجسم.

كما أنه يقلل من الإصابة بالأمراض المزمنة التي تلازم الإنسان طوال حياته، وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغير قابلة للذوبان والتي تعمل على حماية الجسم من التعرض لخطر الإصابة بهذه الأمراض.

التين المجفف من الأكلات التي ينصح بتناولها للأطفال خاصة صغار السن وذلك لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة. طرق تناول التين المجفف يوجد الكثير من الطرق المختلفة التي من خلالها يمكن تناول التين المجفف وذلك ليتناسب مع أذواق كل الأشخاص ورغبتهم في طريقة تقديمه، حيث أنه من الممكن أن يتم إضافته إلى الزبادي ووضعه على الكيك أيضاً، كما أن تقديمه بجانب المعجنات يضيف إلى مذاقه الرائع.

من الممكن أن يتم الاستفادة من التين المجفف بشكل أعمق من خلال وضعه في مياه وتركه على النار ليغلي ثم يتم تركه لدقائق قبل إدخاله إلى الثلاجة.

كما أنه من الممكن أن يتم التين المجفف إلى عصير البرتقال وبعض العصائر المميزة التي يتم تحضيرها خلال هذا الشهر الكريم، ويمكن استخدامه في تحضير الحلويات أيضاً. عمر شويل - جدة فوائد كبيرة عند تناول التين المجفف يوميا في رمضان تعرف عليها الآن - ثقفني

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