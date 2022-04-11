الثوم والبصل لا يمكن لأحد الاستغناء عنه بأي وجبه ولكن مع تقدم الزمان أصبح من ضمن قائمة التوابل المهمة التي تندرج بأي وصفة سواء كانت مشويات، أو مقليات، أو بجميع الأكلات المطبوخة، الثوم تحديداً يدخل في قائمة المقبلات والسلطات مثل الثومية، وذكر ثمار الثوم والبصل في القرآن الكريم في سورة البقرة بالأية 61 قال الله تعالى “ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا “.

طريقة عمل الثوم والبصل البودر بالمنزل بأمكانيات بسيطة متوفرة بكل منزل

حيث يتمتع الثوم والبصل بفوائد عديدة منها يعمل الثوم على خفض مستويات نسبة الكولسترول، يحارب الأمراض المعدية، يحتوي على معادن مهمة مثل وفيتامين ج، وفيتامين ب 6، والسيلينيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، وغيرها، أما البصل فوائد كثيرة منها يعمل كمضاد للحساسية، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات، يقي من الإصابة ببعض أمراض السرطان، يحسن من صحة الشعر والجلد، يساعد في التقليل من تصبغات الجلد، يحمي الجلد من أشعة الشمس الضارة، يقي من الإصابة بقشرة الشعر

طريقة الثوم البودر

المكونات

3 حبات رأس ثوم منزوعة القشر.

ملح.

نصف ملعقة كبيرة نشا.

طريقة التحضير

نقطع فصوص الثوم حلقات رفيعة، ثم نرصه بالتساوي على صينيه.

ندخله الفرن على درجة حرارة 200 لمده ربع ساعة مع التقليب المستمر.

عندما يصبح لونه ذهبي يرفع ويفرد على صينينه ويترك يبرد تماماً.

نضعه على كميات بالمطحنة مع أضافه الملح الناعم والنشا ونطحهم جيداً.

ننخل الثوم بمصفاه ونضعه في برطمان محكم الغلق، ونعيد الطحن أن وجد كتل من الثوم.

يحفظ في مكان بارد ويستخدم في جميع الأكلات.

طريقة عمل الثوم البودر

المكونات

كيلو بصل ابيض.

ملح.

طريقة التحضير