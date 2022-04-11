حضري كفتة الفراخ الاقتصادية في المنزل بمكونات بسيطة وطعم أحلي من الجاهز

تعتبر كفتة الفراخ ، من الوجبات الاقتصادية السريعة والغير مكلفة، فهي وجبة صحية متكاملة تصلح كوجبة عشاء أو غداء، تعد أشهر الأكلات التي تحضر في المطبخ العربي، وهي من الأكلات المغذية جداً واللذيذة والتي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، وهي من الوجبات السريعة التي يمكن للأم تقديمها لأفراد أسرتها حتي لا يلجئون لتناول وجبات الشارع السريعة، وهي ذات مذاق لذيذ ورائع ومختلف، وهي تعتبر من الوجبات السريعة والسهلة لأنها لا تحتاج إلي وقت طويل أو مجهود عند تحضيرها، تقدم بجانب الكثير من الأطباق الأخرى مثل السلطة أو الأرز، وهي وجبة محببة لدي الكبار والصغار ويكون الإقبال عليها كثيراً، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كفتة الفراخ الاقتصادية في المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات عمل كفتة الفراخ

تتكون هذه الأكلة الشهية من مقادير بسيطة موجودة في كل منزل وهي كما يلي:-

صدور دجاج مقطع مكعبات.

نصف كوب من الفريك.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

حبة من البصل كبيرة الحجم.

معلقة صغير من الفلفل الأسود.

رشة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير كفتة الفراخ الاقتصادية في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ونضع به صدور الدجاج ويتم الخفق حتي تصبح ناعمة تماماً. بعد ذلك نضع الفريك بعد نقعه في ماء ساخن لمدة ساعة، والكزبرة الخضراء والبصل ويتم الخفق حتي تمتزج المكونات جميعاً. ثم يتم وضع الخليط في طبق عميق ويضاف عليه الكزبرة الجافة والملح والفلفل الأسود ويتم العجن بواسطة اليد حتي يصبح الخليط جاهز. بعد ذلك يتم تكوير الخليط علي شكل كور متوسطة الحجم وتوضع في الثلاجة لمدة ساعة كاملة ثم يتم القلي في زيت ساخن وغزير. عند النضج وأخذ اللون الذهبي يتم اخراجها من الزيت ثم توضع في الصلصة وندخلها فرن ساخن حتي تأخذ لون أحمر ثم تقدم بألف صحة وعافية.

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