البيكنج بودر والصابون ندمت إني ما عرفتها من زمان فكرة مش هتخطر على بالك جربيها بنفسك

صودا اخبز أو البيكنج بودر هي مادة قلوية مفيدة في العديد من الاستخدامات فهي تقلل نسبة المادة الحمضية في المعدة، كما تستخدم في صناعة الكريمات التي توم بتهدئة البشرة وتهيج الجلد بسبب احتوائها على مضادات الالتهابات وخصائص مطهرة أيضًا.

طرق تفتيح البشرة

وصفة الصابون والبيكنج بودر

المكونات

المكونات صابونة دوف.

مياه دافئة.

حمص مطحون.

بيكنج بودر.

خل التفاح.

طريقة التحضير

في وعاء نقوم ببشر الصابون.

إضافة المياه.

التقليب جيدًا حتى تمام التجانس.

إضافة الحمص المطحون ثم البيكنج بودر.

إضافة خل التفاح.

استمرار التقليب حتى تمام التجانس.

الحصول على خليط كريمي ناعم.

غسل المنطقة المراد تفتيحها.

وضع الخليط عليها.

تركها لمدة لا تقل عن النصف ساعة.

غسلها بالمياه الفاترة والغسول الخاص بها.

وصفة العسل والبيكنج بودر

المكونات

صابونة.

مياه دافئة.

عسل نحل.

بيكنج بودر.

عصير الليمون.

طريقة التحضير

خلط المكونات مع بعضها البعض.

التقليب جيدًا حتى تمام التجانس.

غسل المنطقة المراد تفتيحها والتأكد من نظافتها.

وضع المزيج على البشرة.

تركها لمدة لا تقل عن الخمسة عشر دقيقة.

غسل الوجه بالمياه الباردة.

إزالة ما تبقى باستخدام قطعة قماش ناعمة.

وضع مرطب للبشرة.

وصفة المياه المقطرة والبيكنج بودر

المكونات

المكونات مياه مقطرة.

بيكنج بودر.

طريقة التحضير

خلط المكونات مع بعضها البعض.

التقليب جيدًا حتى تمام التجانس.

الحصول على خليط عجيني.

غسل المنطقة المراد تفتيحها والتأكد من نظافتها.

وضع المزيج على المناطق التي بها حب الشباب.

تركها لمدة لا تقل عن العشرين دقيقة.

غسل المنطقة بالمياه الفاترة والغسول.

فوائد البيكنج بودر على البشرة

البيكنج بودر له تأثير كبير على البشرة، مزيد من الفوائد هي: