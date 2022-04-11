نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرومان فكرة هائلة واغلى من الذهب أول مرة تشوفيها اتحداكى هتقومى تعمليها حالا، على النار في المقال التالي
الرومان يعتبر من الفواكه المشهورة بصورة كبيرة والتي لها أهمية كبيرة لجسم الانسان فهو ذات طعم لذيذ للغاية بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات المختلفة التي تساعد في علاج العديد من الأمراض المختلفة مثل أمراض القلب، كما يتم تناول الرومان من قبل العديد من الأشخاص ولكن يمكنكم تحضيره بطريقة مختلفة للغاية وهي دبس الرومان حيث يعتبر من أفضل المكونات التي يمكنكم إضافتها بكل سهولة كما يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في المنزل بدلا من شرائها بمبالغ مالية كبيرة في المحلات تابعوا معانا طريقة عمل دبس الرمان بكل سهولة خلال الفقرات القادمة.
طريقة عمل دبس الرمان
دبس الرمان يعتبر من افضل أنواع الصوصات التي يمكنكم بكل سهولة استخدامها في العديد من الوصفات المختلفة في المطبخ كما يعتبر دبس الرمان من المكونات الأساسية عند تحضير المشويات كما يمكنكم شراء دبس الرمان من المحلات بمبالغ مالية كبيرة وهذا لا يعرفه العديد من الأشخاص حيث يمكنكم تحضير في المنزل بكل سهولة.
خطوات عمل دبس الرمان
- في البداية يجب عليكم تفصيص كمية من فصوص الرمان ثم بعد ذلك يجب وضعها في الخلاط وخفقها جيدا حتى تصبح ذات قوام ناعم مثل العصير.
- ثانيا يجب عليكم وضع عصير الرمان في إناء على النار ويتم التقليب حتى يغلي وتتبخر الماء الموجودة فيه ويصبح ذات قوام ثقيل.
- يمكن إضافة كوبان من السكر على الرمان ويقلب حتى يذوب السكر ثم بعد ذلك يتم إضافة كوب من عصير الليمون.
- يتم تقليب الخليط جيدا حتى يصبح ذات قوام ثقيل ثم بعد ذلك يرفع على النار ويترك حتى يبرد.
- ثم يمكنكم وضع دبس الرمان في زجاجة ويتم حفظه في الثلاجة.
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