طريقة التخلص من تشققات القدمين بالخطوات الطبيعية الآمنة في 5 دقائق

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عمر شويل - جدة طريقة التخلص من تشققات القدمين بالخطوات الطبيعية الآمنة في البيت في 5 دقائق يوميا، كثير من البشر في جميع أنحاء العالم يهتمون بجمالهم الجسدي الذي خلقهم الله عز وجل في احسن صورة، فمازال الاهتمام بجمال البشرة والشعر والجلد عن طريق استعمال مستحضرات التجميل وأيضا طرق منزلية ببعض المنتجات الغذائية أحيانا أو النباتات الطبية والعطرية والخ، وفي هذا المقال نتناول تقرير تفسيري عن طريقة التخلص من تشققات القدمين لأنها تعدي من المشاكل المنتشرة والمزعجة لدي الكثير.

طريقة التخلص من تشققات القدمين

من الطرق المستخدمة للإزالة تشققات القدمين العلاج بالخل كالتالي:

إحضار وعاء واسع وإضافة كوبين من الماء الدافئ.

تجهيز كوب من الخل وأضافته مع الماء في الوعاء.

يتم الاستمرار في إضافة كوب خل مع كوبين من الماء حتي يمتلأ الوعاء.

القيام بنقع القدمين لمدة من ربع ساعة إلى نصف ساعه في الوعاء الذي به الماء الدافئ والخل.

القيام بذلك يوميا حتي يتم التخلص من التشققات.

طريقة إزالة تشققات القدمين

يمكنكم إزالة تشققات القدمين بالعديد من الطرق أهمها الطرق الطبيعية كالتالي:

طحين الأرز:

يمكنكم استخدام طحين الأرز لإزالة طبقات خلايا الجسم الميتة ومنع التشققات.

المكونات المطلوبة:

تجهيز 10 معالق من الأرز المطحون.

معلقة من العسل.

خل تفاح.

زيت زيتون.

وعاء كبير.

ماء.

خطوات العمل:

نقوم بوضح جميع المكونات السابقة في الوعاء ونقوم بالتقليب، حتي يصبح معجون سميك، ثم نقوم بوضع قدميك في وعاء به ماء دافئ حتي تتفتح المسام، بعدها أخرج قدميك وقم بدهان قدميك 5 مرات في الأسبوع.

استعمال حجر الخفاف للقدمين

بعد الاستحمام أو نقع القدمين يمكن استعمال حجر الخفاف أو مبرد القدمين في فرك المناطق الخشنة في باطن القدم واليك طريقة تبيض الأسنان.

علاج تشقق القدمين بالفازلين

يتم علاج تشقق القدمين بالفازلين مع قليل من الليمون لترطيب الجلد والتخلص من الجلد الميت وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوات:

إحضار معلقة من الفازلين مع قليل من عصير الليمون مع إضافة بيكربونات الصودا ثم يتم تدليك كعوب القدمين ويتم ارتداء جورب من القطن وتترك لمدة ساعة ويتم غسيل القدمين بعدها بالماء ثم القيام بفرك القدم وترطيب القدم بكريم مرطب.

علاج تشقق الكعبين

يمكن التخلص من تشققات وخشونة القدمين عن طريق استعمال محلول الملح، ليتم القيام بنقع القدمين فيه، للتخلص من خلايا الجلد الميت التي، بحيث يتم نقع لمدة ١٥ دقيقة بجانب الحرص على تدليك القدمين بكريم المرطب، حتي يتم التخلص من الخشونة ويساعد أيضا على تنشيط الدورة الدموية بالقدمين، واليك رابط نظافة الاسنان.

اسباب تشقق القدمين

تعد ان أبرز الأسباب التي تجعل وجود تشقق للقدمين هو جفاف هذه المنطقة لفترات طويلة مما يجعل طبقات الجسم خشنة، كما يعد السبب الثاني في تشقق القدمين هو قلة الفيتامينات والمعادن، فضلا عن الوقوف لفترات طويلة سواء فى المنزل والعمل، وكذلك السمنة وزيادة الوزن، وارتداء الصنادل والكعب العالي.

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