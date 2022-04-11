أسرار نجاح تتبيلة اللحم المشوي في المنزل مثل المطاعم

تعتبر اللحوم والدجاج من الأشياء التي يتم تحضيرها في رمضان باستمرار بجانب جميع الوجبات لذلك تحاول الأمهات بقدر الإمكان أن تقوم بالتشكيل والتصنيف في طرق تحضير اللحوم حتى لا يحدث ملل بالنسبة للأطفال وأفراد الأسرة، ويوجد طرق متعددة لتحضير اللحمة حيث يوجد الطريقة التقليدية والتي تتشابه فيها جميع المنازل في تحضيرها وكذلك طرق تحضير اللحمة في المطاعم التي تعتبر من اللحوم المشوية أو اللحوم المتبلة حيث تعطي التتبيلة مذاق رائع للحوم، وعادةً ما تفضل أفراد الأسرة اللحم المشوي على الإفطار بسبب فوائده المتعددة وعدم احتوائه على الدهون أو السعرات الحرارية المرتفعة لذلك موضوع اليوم عن طريق التحضير تتبيلة اللحم المشوي وللتعرف على خطوات التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوي

مكونات التحضير:

مقدار كيلو جرام من اللحم البقري المقطع.

اثنين من ثمرة البصل المقطعة.

فنجان من زيت الزيتون.

اثنين من فصوص الثوم المهروس.

قطرات من عصير الليمون.

اثنين من ثمرة الطماطم شرائح.

ملعقة من الملح “ملعقة صغيرة”.

رشه من بهارات الفلفل الحلو.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى نحضر مكونات التتبيلة أولاً عن طريق تحضير بولة من البلاستيك ووضع فيها عصير الليمون والتوابل التي سبق ذكرها من الملح والثوم بالإضافة إلى الفلفل الحلو مع التقليب. الخطوة الثانية بعد غسل قطع اللحوم بشكل جيد وتصفيتها من الماء نقوم بوضعها في التتبيلة السابقة ووضع غطاء عليها ثم إدخالها إلى الثلاجة ونتركها لمدة لا تقل عن أربع ساعات على الأقل. الخطوة الثالثة بعد مرور الوقت المحدد نقوم بتحضير أسياخ الشوي ثم نقوم بوضع فيها قطع اللحم بالإضافة إلى قطع الطماطم والبصل. الخطوة الرابعة نقوم بتحضير الشواية الكهربائية أو الفحم ونرص عليها أسياخ اللحم مع التقليب من حين لآخر حتى تنضج جيداً. الخطوة الأخيرة بعد الطهي نقوم بوضع اللحم المشوي بالإضافة إلى البصل والطماطم في أطباق للتقديم ويتم تقديم اللحم بجانب الأرز والطحينة والسلطات والاصناف الجانبية الأخرى حسب الرغبة.

أسرار نجاح اللحم المشوي:

لابد أن يتم تسخين الفحم أو الشواية الكهربائية قبل وضع أسياخ اللحم المشوي حتى تنضج جيداً.