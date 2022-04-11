اصنعي بنفسك في المنزل كريم لبان الذكر والفازلين للقضاء علي جميع مشاكل البشرة

يعد كريم لبان الذكر والفازلين ، من مستحضرات التجميل الطبيعية التي لا غني عنها، لأن هذه الوصفة يتغلغل في المسام ويعمل علي تقشير البشرة ويعيد حيويتها، فهي وصفة طبيعية 100% وليس له ضرر علي البشرة، تساعد هذه الوصفة الطبيعية في الحصول علي بشرة مشرقة ونضرة، هو يعتبر أحد منتجات التجميل التي لا تقدر بثمن، والذي يعمل علي تفتيح البشرة وإكسابها الترطيب والنضارة، ويعد من أهم الأعشاب التي تكون لدينا حيث تعرف الشجرة الخاصة به باسم شجرة اللبان، بعد استخدام هذه الكريم الطبيعي سوف تحصلين علي بشرة صافية وبيضاء وخالية من المشاكل والعيوب، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري طريقة عمل كريم لبان الذكر والفازلين في المنزل.

مكونات عمل كريم لبان الذكر والفازلين

يتكون هذا الكريم من مكونات طبيعية غير ضارة للبشرة سوف نتعرف عليها من هنا وهي كالتالي:-

نصف كوب من الماء.

معلقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ربع كوب من ماء الورد.

معلقة كبيرة من النشا.

2 معلقة كبيرة من الفازلين الطبي.

معلقة كبيرة من مسحوق لبان الذكر.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير كريم لبان الذكر والفازلين في المنزل وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء ونضع به الماء، ثم نقوم بوضعه علي النار حتي يغلي ونضع عليه مسحوق لبان الذكر، ونقلبه علي نار حتي الغليان لمدة دقيقة. ثم يتم رفعه من علي النار ونتركه جانباً ليبرد، لمدة ساعتين حتي يصبح شكله مثل الحليب. بعد ذلك نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ونضع به الخليط السابق والنشا وماء الورد ثم نقوم بخقهم جيداً، حتي يصبح القوام مثل الكريم. ثم بعد ذلك نضع الخليط في علبة فارغة، ثم نضيف إليه الفازلين وزيت جوز الهند، ونقوم بالتقليب حتي يمتزج. يتم استخدام الكريم يومياً قبل النوم، حتي نحصل علي بشرة صافية وبيضاء مثل الثلج.

فوائد كريم لبان الذكر والفازلين

هيا بنا نعرض لكم من خلال هذه المقالة بعض فوائد هذا الكريم الطبيعي للبشرة وهي كما يلي:-

يحتوي هذا الكريم علي مكونات طبيعية لها تأثير سحري في علاج مشاكل البشرة.

يعمل علي ترطيب البشرة ويقلل من أفرزا الدهون المسببة لمشاكل البشرة.

يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة في الوجه.

يعالج البثور ويقلل من انتشارها في مناطق البشرة.

يعمل علي شد البشرة والتخلص من الجلد الميت.

ماسك النشا ولبان الذكر للترطيب البشرة والعناية بها

هيا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذا الماسك الرائع للبشرة وهي كالاتي:-