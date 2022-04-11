نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنافه فى الخلاط الطريقه السحريه لعمل الكنافه زى المحلات في المقال التالي

الكنافة في الخلاط ،هي من أسهل الوصفات التي تضمن لك نجاح صينية الكنافة من أول مرة وبأسهل طريقة وبمذاق أحلى من محالّ الحلويات الشرقية، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة تحضير الكنافة الكلاسيكية بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات كنافة الخلاط مقادير الكنافة

ربع كيلو كنافة

نصف كوب سكر بودرة

نصف كوب سمنة مذابه

مقادير الحشو

3 ملاعق مكسرات مجروشه

2 ملعقة جوز هند

2 ملعقة زبيب

3 ملاعق سكر

مقادير الشربات

2كوب سكر

كوب ماء

ملعقة عصير ليمون

رشة فانيليا طريقة إعداد الكنافة في الخلاط في البداية قومي بتحضير الشربات من خلال وضع 2 كوب من السكر في وعاء عميق

ثم قومي بإضافة كوب واحد من الماء وعصير ليمونة، ثم ابدئي في التقليب قبل رفعها على النار

بعد ذلك ضعيها على نار متوسطة حتى يزداد قوامها، ثم ارفعي الشربات من على النار واتركيه ليبرد

بعد ذلك ابدئي في تحضير الكنافة، وضعي ربع كيلو من الكنافة في الخلاط واطحنيها حتى تصبح ناعمة

ثم قومي بوضع نصف كوب من السكر البودرة عليها، ونصف كوب من السمن البلدي، اخلطي الكنافة بالسكر والسمنة جيداً.

قومي بإحضار صينية فرن بمقاس 22، ثم امسحيها بالسمن البلدي، ثم قومي بوضع نصف كمية الكنافة واضغطي عليه جيدًا حتى يصبح متماسكاً.

حضري طبقة الحشو من خلال إضافة 3 ملاعق كبيرة من السكر وملعقتين من جوز الهند المبشور و3 ملاعق من المكسرات المفضلة المجروشة و3 ملاعق من الزبيب، أو يمكنك وضع الحشوات المفضلة مثل القشطة أو الكاسترد أو المانجو.

ضعي طبقة الحشو فوق طبقة الكنافة، وقومي بتوزيعها بالتساوي، ثم قومي بوضع الكمية المتبقية من الكنافة فوقها، وتوزيعها بالتساوي.

قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، ثم ضعي صينية الكنافة به، واتركيها لمدة 25 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيا.

قومي بإخراج الكنافة وضعي عليها وهي ساخنة الشربات الباردة، حتى تحافظي مقرمشة ولذيذة.

اتركي الكنافة عشر دقائق حتى تتشرب الشربات، ثم قومي بتقطيعها بالشكل المفضل لكي، ويمكن تزيينها بقطع من المكسرات المجروشة أو بالكريمة أو بالقشطة او بقطع المانجو والكريم شانتيه عمر شويل - جدة الكنافه فى الخلاط الطريقه السحريه لعمل الكنافه زى المحلات - ثقفني

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