نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير مهلبية قمر الدين اللذيذة في رمضان مفيدة وصحية في المقال التالي

يعتبر قمر الدين أحد أشهر وصفات الحلويات التي يتم تحضيرها في شهر رمضان ولا شك أنه من الأشياء اللذيذة التي تتميز بمذاق حلو المفضل لدى الكثير من الأفراد حتى أن الأفراد يفضلون تناول قمر الدين عن الحلويات الأخرى بسبب القيم الغذائية التي يحتوي عليها، ويوجد ما يعرف بأسم مهلبية قمر الدين التي تعتبر نوعاً جديداً من وصفاته حيث يتم تحضير حلويات قمر الدين بنفس طريقة المهلبية لذلك تم اطلاق عليه مهلبية قمر الدين وتعتبر مزيج بين المهلبية ومكون قمر الدين وأغلب الفتيات تفضل تناول قمر الدين لأنه يساعد في حل مشكلات البشرة فهو يحتوي على الفواكه المجففة لذلك تناوله مفيد وفي ذات الوقت مذاقه رائع وللتعرف على طريقة تحضير مهلبية قمر الدين يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير مهلبية قمر الدين مكونات التحضير: ملعقتين كبيرتين من النشا.

رشه من مسحوق الفانيليا.

نصف كأس من الماء البارد وآخر من الماء العادي.

كأسين من مكون قمر الدين.

نصف كأس من السكر الأبيض.

مكسرات من الزبيب والفستق حسب المتوفرة. طريقة التحضير: الخطوة الأولى قومي بتحضير الملفوف الخاص بقمر الدين ونأخذ منهم كمية مناسبة ونضعه في الماء ونتركه بعض الوقت حتى يذوب تماماً. الخطوة الثانية بعد أن يتحول قمر الدين إلى اللون الخاص به ويذوب نقوم بوضعه في وعاء مناسب ثم نضعه على نار بدرجة حرارة هادئة. الخطوة الثالثة انكم باضافه باقي المكونات ونضع مكون السكر بحيث يتم التقليب باستخدام ملعقة من الخشب حتى الغليان. الخطوة الرابعة نقوم بتحضير النشا في وعاء عميق ثم إضافة الماء العادي بدرجة حرارة الغرفة ونقلبه حتى يذوب النشا ثم يضاف إلى الخليط على النار واستمرار التقليب لبضع دقائق. في تلك الخطوة نقوم بإضافة جوز الهند المبشور الناعم ورشه من الفانيليا بحيث يكون في مرحلة الغليان الخطوة الأخيرة حضري بولات صغيرة من الزجاج ثم ضعي فيها مهلبية قمر الدين بكميات متساوية ثم نقوم بوضع فوقها القليل من المكسرات حسب الرغبة. بعد مرور الوقت بحيث تبرد بولات قمر الدين قومي بوضعها في الثلاجة ويمكن تقديمها بعد ذلك بعد أن تبرد. عمر شويل - جدة طريقة تحضير مهلبية قمر الدين اللذيذة في رمضان مفيدة وصحية - ثقفني

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