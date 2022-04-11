نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الخميرة والسكر السحرية لتفتيح الجسم بالكامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد وصفة الخميرة والسكر ، من أسرع أنواع الوصفات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح البشرة بشكل كبير، فهي وصفة طبيعية 100% وفعالة جداً، وتفيد هذه الوصفة الطبيعية في تفتيح بشرة الجسم خاصة منطقتي الأكواع والركب، وتحافظ أيضاً هذه الوصفة علي توازن الزيوت في البشرة، وتجدد الخلايا الميتة مما تنعكس علي صفاء البشرة، بعد استخدامك هذه الوصفة سوف تحصلين علي بشرة بيضاء وناعمة كالحرير، هي وصفة طبيعية وفعالة جداً وتحضر في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة وطبيعية غير ضارة، وتمتاز الخميرة بخصائص رائعة تساعد علي تفتيح لون البشرة بسرعة، لذلك سوف نقدم لكم مشاهدينا الكرام من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، أبسط الخطوات لعمل وصفة الخميرة والسكر في المنزل لبشرة أكثر بيضاً ونعومة.

مكونات عمل وصفة الخميرة والسكر

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة في متناول الجميع وهي كالتالي:-

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من السكر الأبيض.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف كوب من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية خطوات تحضير وصفة الخميرة والسكر في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

يتم وضع السكر في وعاء كبير وعميق ثم توضع عليه الخميرة الفورية ثم يوضع عصير الليمون الطازج مع التقليب الجيد. بعد ذلك يتم إضافة زيت الزيتون مع الاستمرار في التقليب للحصول علي خليط متجانس ولين.

طريقة استخدام الوصفة

من هنا سوف نتعرف علي خطوات استخدام هذه الوصفة الجبارة للنفتيح وهي كالاتي:-

يتم ترطيب بشرة الجسم بفوطة مبللة بالماء، ثم يوزع الخليط علي الجسم بالكامل.

ثم يترك لمدة ربع ساعة وبعد مرور الوقت يتم غسل الجسم بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة بشكل يومي لمدة أسبوع كامل للحصول علي أفضل النتائج.

فوائد السكر والخميرة للجسم

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض فوائدها للجسم وهي كالتالي:-

يعتبر السكر مقشراً طبيعياً للبشرة. يعمل علي إزالة الجلد الميت مما يمنح البشرة التفتيح المطلوب. تعمل الخميرة علي تفتيح وتوحيد لون البشرة. تقضي علي البثور والبقع الداكنة بسبب احتوائها علي العديد من الفيتامينات. تعمل علي تفتيح البشرة بشكل سريع وتجعلها أكثر نعومة.

طريقة عمل ماسك الليمون والسكر مقشر طبيعي للبشرة

من هنا تعرفي علي خطوات عمل هذه الوصفة الطبيعية للتقشير الوجه وهي كالاتي:-

قومي بإحضار طبق صغير، وضعي به معلقة كبيرة من عصير الليمون، ومعلقة صغيرة من السكر، وامزجيهم جيداً مع بعض.

ثم قومي بإضافة معلقة من زيت الزيتون عليهم، واخلطيهم جيداً ثم ابدئي بتوزيعه علي بشرتك، بحركة دائرية مثل المساج.

بعد ذلك اتركي الخليط 5 أو 10 دقائق، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد، كرري الماسك مرتين في الاسبوع، للحصول علي بشرة نظيفة ونقية.

طريقة عمل وصفة الليمون لإزالة السواد حول منطقة الفم

هيا بنا نتعرف من خلال المقالة الأتية علي خطوات عمل هذه الوصفة وهي كالاتي:-