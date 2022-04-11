شوربة السي فود المخلية بالكريمة وبدون بأسرار المطاعم الشهيرة بالخطوات

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شوربة السي فود المخلية من أقوى الأطباق الرئيسية في أفخم المطاعم، وبالفعل تتميز بمذاق لا يقاوم، وأيضًا مليئة بالفيتامينات والمعادن، يمكن اعتبارها وجبة رئيسية لأنها تحتوي على المأكولات البحرية المختلفة، ويمكن اعتبارها جانبية، وفي تلك الحالتين يستمتع الجميع بتناولهاّ، لذا فكرنا اليوم أن نقدمها لكم اليوم في خطوات بسيطة، يمكنك تحضيرها سيدتي في البيت بنفس جودة ومذاق المطاعم، بل يمكن أفضل بكثير، لذا لا تفوتي على أفراد أسرتك فرصة الاستمتاع بطعم شوربة السي فود المخلية وجربيها معنا بتلك الطريقة. شوربة السي فود المخلية المكونات ربع كيلو من الجمبري المخلي نظيف ومصفى من الماء.

قطعة من السبيط مقطعة مكعبات صغيرة.

ربع كيلو كم السمك الفيلية مقطع مكعبات.

مقدار من اللحم الكابوريا مقطع.

معيار مناسب من الجندوفلي.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

ملعقة من الزيت النباتي.

نصف كوب من الحليب.

ثمرة صغيرة من البصل. طريقة التحضير ضعي مقدار من الماء في وعاء عميق واتركيه على النار حتى تمام الغليان.

ومن ثم ضعي السبيط مع البصل واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق.

ثم ضعي كلًا من الجمبري + الكابوريا + الجندوفلي واستمري في التقليب واتركيه لمدة 5 دقائق.

ثم ضعي السمك في آخر خطوة، ولا تتركيه يغلي كثيرًا.

ضعي ملعقة من الزيت في وعاء مع الدقيق مع التقليب حتى يصبح باللون الذهبي.

ثم اسكبي الشوربة به فقط مع التقليب حتى يصبح قوامه ثقيلًا.

أضيفي الحليب مع الاستمرار في الخفق ثم ضعي المأكولات البحرية الناضجة أيضًا.

ضعي الملح والفلفل واتركيه قليلًا على نار هادئة حتى يصبح قوامها ثقيلًا ثم قدميها ساخنة. طريقة عمل شوربة السي فود المخلية بالكريمة المكونات 300 جرام من الجمبري مخلي ونظيف.

200 جرام من لحم الكابوريا.

100 جرام من السمك الفيليه.

200 جرام من الكالاماري.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة.

ثمرة من الفلفل المقطع.

ثمرة من البصل المفروم.

ربع كوب من الدقيق.

كوبان من كريمة الطبخ.

ربع كوب من مرق السمك.

ملعقة صغيرة من إكليل الجبل.

ملح / فلفل أسود / شطة حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان.

ملعقة صغيرة من بهارات السمك.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الخضراء. طريقة التحضير ضعي 3 ملاعق كبيرة من الزبدة في وعاء وحمري المأكولات البحرية فيها.

ثم ارفعيها من النار عندما يتغير لونها.

فيما تبقى من الزبدة حمري فيها البصل حتى يذبل ثم الفلفل ثم المأكولات البحرية مع مرق السمك.

أضيفي التوابل مع الكزبرة الخضراء و استمري في التقليب.

ثم اسكبي الحليب + الكريمة واتركيها تغلي على النار لمدة 5 دقائق.

في إناء آخر حركي الدقيق مع الماء ثم اسكبيه على المكونات السابقة حتى يصبح الخليط متجانس وسميك.

اتركي الشوربة على نار هادئة حتى تأخذ القوام المناسب ثم قدميها وهي ساخنة على الفور. عمر شويل - جدة شوربة السي فود المخلية بالكريمة وبدون بأسرار المطاعم الشهيرة بالخطوات - ثقفني

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