لازم تجربيه.. طريقة عمل اللانشون في البيت بدون لحوم أو فراخ بمقادير اقتصادية أحلي من الجاهز

طريقة عمل اللانشون البيتي بدون فراخ او لحوم مكن أهم ما تتم متابعته من قبل مختلف ربات البيوت وترغبن في معرفة الخوات الخاص به إذ يعد اللانشون واحد من بين أهم المكونات التي تستخدم كحشوات لسندويتشات المدرسة، ومن الممكن أن يتم عمله منزليا دون الحاجة مطلقا لشرائه من المحلات، حيث يمكننا أن نقوم بعمل أفضل نوعيات من اللانشون والنوع الصحي الخالي من المواد الحافظة بمكونات لن تتوقعينها لأنها موجودة باستمرار في منزلك يمكنك القيام بالإعداد الصحيح لها ومن ثم البدء في التحضير بخطوات بسيطة تساعد في عمل اللانشون بمنتهى السهولة، وسنقدم لك أهم المكونات التي تحتاجي لها ومن دون أن تستخدمي أي نوع من أنواع اللحم، سواء اللحم الأحمر أو لحوم الدجاج.

طريقة عمل اللانشون البيتي بدون فراخ او لحوم

عمل اللانشون البيتي بدون فراخ او لحوم من الأمور المبحوث عنها بكثافة من قبل كل ربات البيوت، ومن خلال أن تقومي بعمل الخطوات والمزج الجيد وبشكل صحيح للمكونات يمكنك عمل اللانشون بمنتهى السهولة، وأهم المكونات ما يلي:

مكونات لطريقة عمل اللانشون البيتي

من الممكن البدء في لتحضير للانشون البيتي وبدون فراخ او لحوم ومن خلال أن تستعيني بالمكونات الآتي ذكرها في النقاط القادمة:

عدد ثلاث بيضات كاملة.

ملح مفلفل أسود.

حبهان مطحون.

ربع ملعقة مكون كبابة صيني مطحون.

نصف كوب من مكون الزيت.

ثلث قطع مكون جبن كريمي.

ملعقة من مكون الثوم المهروس.

القليل من خام اللون الغذائي الأحمر.

رشة من البابريكا.

طريقة عمل اللانشون

من الممكن أن يتم عمل اللانشون البيتي من خلال متابعة تلك الخطوات القادمة