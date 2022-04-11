فكرة جبارة لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ أكتر من 30 كيلو في دقائق بدون تعب

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ نتعرف على كل ما يمكنك اتباعه من الطرق والخطوات التي تيسر بشكل كبير من التقشير بشكل أسرع للثوم، ومن دون أن يتخذ منك الأمر الوقت الطويل، ومن خلال ما يلي في تلك الفقرات سنوضح لك حيل وخطوات لها دور في إنجاز عمل تقشير سريع جدا للثوم وأيا كانت الكمية المتاحة لديك من الممكن أن تقومي بالتقشير السريع للثوم، ولكن تلك الطرق البسيطة لا بد من تباع خطواتها لإنجاز تقشير كمية كبيرة من الثوم.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

تقشير الثوم بسرعة له العديد من الطرق وإليك أفضل الحيل والتي ستساعدك بشكل كبير في أن تقومي بخطوة التقشير للثوم في لحظات حتى وإن كنت ترغبين في أن تقومي بالتقشير للثوم بغرض التخزين، فتلك الخطوات ستساعدك كثيرا في التخلص من القشور وبدء التخزين بشكل مثالي، وسريع وفيما يلي أهم الحيل لتقشير الثوم

تقشير الثوم بسرعة بالكيس البلاستيك

الكيس البلاستيك من أقوى ما يمكن أن ينجز لك الكمية الكبيرة من الثوم، ومن الممكن إنجاز التقشير إذا ما كان هناك اتباع للخطوات الآتية:

الخطوة الأولى تكون باستعمال الكيس الملائم.

ضعي كمية الثوم المراد تقشيرها بداخل الكيس.

الكيس لا بد وأن يتم تفريغه تماما من الهواء.

ضعي كمية الثوم المراد تقشيرها بداخل الكيس. الكيس لا بد وأن يتم تفريغه تماما من الهواء. أغلقي الكيس وابدئي في خطوة الطرق الخفيف على الكيس من الخارج وهو ما يساعد على التقشير للثوم.

تقشير الثوم بسرعة باستعمال الملح

الخطوات الأساسية والتي من خلالها من الممكن البدء في التقشير باستعمال الملح، نذكرها على هذا النحو الآتي:

الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بالملح الخشن أو العادي.

ضعي الثوم المراد تقشيره على الفلانشة.

وضع الملح فوق فص الثوم المراد التقشير له، ويتم الضغط عليه بالسكين فيخرج من بين القشور.

طريقة الماء لتقشير الثوم بسرعة

تقشير الثوم بسرعة من خلال طريقة الماء والتي من الممكن أن تتم كما يلي: