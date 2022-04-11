في دقيقتين.. كنز في مطبخك لتبيض الأسنان كالؤلؤ وإزالة الجير والأصفرار أقوي من الليزر

كنز رباني لتبيض الاسنان في المنزل من الممكن أن تعتمدي عليها للتخلص تماما من البقع والبهتان التي من الممكن أن تظهر على الأسنان، ومن خلال أن تقومي بالتطبيق كمية ملائمة من هذا المكون، فمن الممكن تبييض لأسنان بدرجة كبيرة من البياض الثلجي، ومن خلال ما يأتي في هذه الفقرات نوضح أهم الخطوات التي من الممكن أن تساعد بشكل كبير في التغيير للون الأسنان، وفيما يلي أيضا نوضح طرق التبييض المثالية والتي تعتمد على مكونات طبيعية لها القدرة بشكل كبير على أن تتفاعل على الطبقة السطحية من المينا للأسنان وهو ما يحدث التأثير الإيجابي عليها.

كنز رباني لتبيض الاسنان في المنزل

لتبيض الاسنان في المنزل من الممكن أن يتم استخدام مكونات طبيعية، ومن أهمها مكون ملح الكعام، ويعد الملح واحد من المكونات التي لا غنى عن الاستعمال الدائم لها في المنزل، والاستعمال له يومي، ومن الممكن أن يتم استعماله في الحصول على الأسنان ببياض فائق، ومن الممكن أيضا أن يستعمل بأكثر من طريقة للحصول على الأسنان خالية تماما من أي لون باهت يبدو عليه الاصفرار .

المضمضة الملحية لتطهير الأسنان والفم

بالإمكان الاعتماد على تلك المضمضة الملحية، والتي من خلالها سيكون من اليسير الاعتماد عليها للحصول على الأسنان نظيفة تماما وتكون خالية من التكلسات، أو من ترسبات الكالسيوم، وتعتبر تلك الطريقة من أفضل الطرق لبياض أسنان مميز والاستعمال للمضمضة من الممكن أن يكون يومي، من مرة إلى مرتين.

الملح مع الليمون لتبييض الأسنان

من الممكن أيضا الاعتماد على تلك الطريقة المتميزة، والتي من خلالها من الممكن أن يتم تبييض الأسنان تماما، والتخلص من أي أثر للبهتان، ومن خلال أن تعتمدي على استعمال قشور الليمون مع مكون الملح، والفرك الجيد للأسنان بقشر الليمون المدعم بالملح، وتعتبر تلك الطريقة هي الأفضل، والتي من خلالها سيكون من اليسير التبييض وبفعالية للأسنان، والتخلص من اللون الأصفر تماما وتطهير الفم، وقتل البكتيريا والتي تكون من أقوى أسباب الاصفرار بالأسنان بنسبة كبيرة.