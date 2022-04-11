نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الزلابيه في المنزل بكل سهولة في المقال التالي

من الحلويات اللذيذة جدا والتي يقبل على تناولها العديد من الأشخاص وخاصة الأطفال هي الزلابية سواء في فصل الصيف أو الشتاء، وتوجد طرق مختلفة لعمل الزلابية ويفضل البعض تناولها بالسكر البودر، أما البعض الآخر يفضل تناولها بالشوكولاتة أو العسل وإليكم اليوم طريقة تحضير الزلابية في المنزل مثل المحلات، تعرفى على أهم المكونات وطريقة التحضير. مقادير الزلابية في المنزل 2 كوب من الدقيق.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 كوب من الماء.

سكر بودر لرشه عند التقديم. طريقة تحضير الزلابية في المنزل نخلط كل من الدقيق والخميرة والنشا والملح والسكر والفانيليا، ثم نضيف الماء ونقلب جيدا.

نترك الخليط تماما حتى يختمر ثم نقلب الخليط.

نقوم باحضار ملعقة ونبلها بالزيت أو الماء حسب الرغبة، ونقطع بواسطة الملعقة الخليط على شكل كرات ونضعها في الزيت المغلي.

نقلب الزلابية باستمرار حتى تأخذ اللون الذهبي وتنضج، ثم تقدم بعد رش السكر البودر عليها. مقادير الزلابية بالشوكولاتة 2 كوب دقيق.

2 ملعقة من النشا.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

ملعقتان كبار من الكاكاو.

زيت لقلي الزلابية. طريقة تحضير الزلابية بالشوكولاتة نخلط كل من الدقيق والنشا والسكر والخميرة والفانيليا والملح.

نضع الماء للخليط ونقلب جيدا حتى الحصول على عجين سائل غليظ القوام.

نغطي العجينة وتترك حتى تختمر تماما.

نقلب العجين ونقسمها إلى جزئين،

نضع الكاكاو إلى جزء من عجينة الزلابية، ونقلب هذا الخليط جيدا مع إضافة رشة بسيطة من الماء.

نغمس ملعقة صغيرة في الزيت أو الماء، ونقطع بها خليط الزلابية.

نقلي الزلابية في الزيت، بعد ترك الزيت حتى يسخن.

تقطع الزلابية بالشوكولاتة بواسطة ملعقة صغيرة مبللة بالزيت أو الماء حسب الرغبة وتقلى في الزيت.

وللحصول على زلابية مميزة ومقرمشة، قومي بقليها لفترة قليلة في الزيت، ثم اخرجها من الزيت لكي تبرد، ثم تقلى في الزيت مرة أخرى.

تقدم الزلابية مع مشروب دافئ مفضل حسب الرغبة كالشاي أو النسكافيه. عمر شويل - جدة طريقة عمل الزلابيه في المنزل بكل سهولة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الزلابيه في المنزل بكل سهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.