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طريقة عمل القطايف، نجد أن القطايف هي من الحلويات الشرقية المميزة جدا والتي يشتهر تحضيرها في شهر رمضان المبارك وهي من ألذ الحلويات واطعمها، واسمي القطايف بالفطائر المطوية ونحوها بمختلف أشكال الحشوات ومنها الكريمة والمكسرات ويمكن حشوها بالقشطة لما تعطي لها من مذاق خاص، والقطايف من أكثر الأشياء التي تكون سهلة في التحضير ولا تستغرق أي وقت ولا أي مجهود. طريقة عمل القطايف المقادير كوبين كبيرين من الدقيق الأبيض.

نص كوب من دقيق السميد.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ثلاث أكواب من الماء.

ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

رشه صغيرة من ملح الطعام. طريقة التحضير نقوم بخلط كوبين كبيرين من الدقيق الأبيض ثم نضيف إليها نص كوب من دقيق السميد ونستخدم الخلاط الكهربائي ونضع عليها نصف كوب من السكر الأبيض ونضع علي المكونات ثلاث أكواب من الماء ونبدأ في خلط جميع المكونات مع بعضهم.

نضعه على خليط المكونات رشه صغيرة من ملح الطعام ثم نضع ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر ونخلطهم مع بعض جيدا حتي تحصل علي عجينة لينة.

نأتي الصينية ذات سور قليل ونرفعها على النار ونضع ملعقة صغيرة من الزيت النباتي ونضع العجينة السائلة في إبريق شاي صغير.

نضع العجينة في الصينية على النار علي شكل دوائر صغيرة ونتركها حتي يتم تسويتها وتأخذ اللون الذهبي من أسفل ثم إخراجها.

نضع القطايف علي قطعة من القماش النظيفة وتكون بذلك جاهزة للحشو. عجينة القطايف بدون سميد المقادير كوب واحد من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب ونصف من اللبن دافئ. طريقة التحضير نضع كوب ونصف من الحليب الدافئ في إناء صغير وتخلط معها ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية ونقلبهم مع بعض ونتركها لمدة عشرة دقائق.

نقوم بالإضافة كوب واحد من الدقيق إلى خليط الحليب بشكل تدريجي ونقوم بتغطية الإناء جيدا ونتركها لمدة ثلث ساعه على الأقل.

نأتي بمقلاة ونضعها على النار ونبدأ نضع عجينة القطايف على شكل دوائر صغيرة ونتركها حتي يتم نضجها ونلاحظ وجود بعض الفقاعات أعلى القطايف وتأخذ اللون الذهبي. عمر شويل - جدة طريقة عمل القطايف بالعجينة المظبوطة وبطريقة سهلة وسريعة زي الجاهزة - ثقفني

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