أسهل طريقة لتحضير كيكة الكريم كراميل قدرة قادر اللذيذة والشهية بقوامها المظبوط بخطوات بسيطة

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طريقة تحضير كيكة الكريم كراميل قدرة قادر اللذيذة و الشهية، هناك الكثير من الحلويات وانواع الكيك التي ظهرت حديثًا في عالم الحلويات، ومن أشهي وأطعم هذه الأنواع من الكيك هو كيكة الكريم كراميل اللذيذ التي يعشقها كل من تناولها كما يمكنك تحضيرها في المناسبات العزومات وهذا لأنها تتميز بشكلها المميز الذي يتكون من 3 طبقات، كما أنها من الوصفات المغذية جدًا فهي لعشاق الكريم كراميل. مكونات تحضير كيكة الكريم كراميل مقادير الكراميل 2 كوب سكر.

4 معالق كبار ماء. مقادير الكريم 5 حبات من البيض.

نصف كوب سكر.

2 كوب حليب.

معلقة صغيرة فانيليا مقادير الكيك 2 بيض.

ملعقة صغيرة ڤانيليا.

كوب سكر بودرة.

معلقتين كبار حليب.

نصف كوب زيت.

كوب دقيق.

نصف ملعقة صغيرة بيكينج بودر. طريقة تحضير كيكة الكريم الكراميل في البداية نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

بعد ذلك نقوم بتحضير الكراميل نضع في طاسة على النار مقدار السكر و الماء و نتركهم على نار متوسطة حتى يتكرمل السكر ويأخذ اللون الذهبي.

نرفعه من على النار و نأتي بقالب الكيك ونقوم بوضع صوص الكراميل بداخله ونتركه حتى يبرد.

بعد ذلك نقوم بتحضير الكريم نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع حبات البيض و نقوم بضربهم جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يتغير لونهم.

ثم نقوم بإضافة السكر والحليب والفانيليا على البيض و نستمر في خفق المكونات حتى تمتزج المكونات مع بعضهم.

بعد ذلك نسكب خليط الكريم على الكراميل في القالب ونتركهم.

نبدأ في تحضير الكيك نأتي بوعاء كبير ونضع 2 حبة من البيض و الفانيليا و نقوم بضربهم بالمضرب الكهربائي.

بعد ذلك نضيف السكر و نستمر في خفق المكونات حتى يمتزجا مع بعضهم.

ثم نضيف الحليب والزيت على خليط البيض و نخفقها مع المكونات جيدًا.

بالتدريج مع التقليب المستمر نقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر حتى يمتزجا ويختفي أثرهم.

نسكب خليط الكيك على الكراميل في القالب ونساوي القالب.

بعد ذلك نضع القالب في صينية كبيرة مملوء نصفها ماء دافئ.

ثم ندخل القالب في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 50 دقيقة.

نغلق النار عليها ونتركها حتى تبرد تماماً.

ثم ندخلها الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك.

بعد ذلك نضع القالب في حمام مائي دافئ لمدة 3 دقائق لكى نتأكد من قلب القالب بشكل مظبوط.

ثم نقلب القالب ونقدم كيكة الكريم كراميل إلي الطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير كيكة الكريم كراميل قدرة قادر اللذيذة والشهية بقوامها المظبوط بخطوات بسيطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لتحضير كيكة الكريم كراميل قدرة قادر اللذيذة والشهية بقوامها المظبوط بخطوات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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