طريقة عمل الزلابية المدورة بالمقادير المظبوطة وبطعم هش ومقرمش خطوة بخطوة

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طريقة عمل الزلابية، الزلابية هي من احلي الحلويات والتي تشتهر بأنها سهلة وسريعة في تحضيرها كما نجد أن تشتهر بها الكثير من البلاد العربية وخاصة بلاد الشام ثم اشتهرت مصر، كما أيضا تختلف طريقة إعداد الزلابية من بلد إلى اخرى كل بلد لها طريقة في تحضيرها بشكل معين، تتميز الزلابية بشكلها الجميل التي تكون على شكل كرات صغيرة مقرمشة وهشه كما تسمى بـ لقمة القاضي. طريقة عمل الزلابية المقادير كوبين كبيرين من الدقيق الأبيض.

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‎ كوبين كبيرين من الماء.

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‎ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

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‎ نصف كوب من الماء الدافىء.

رشه صغيرة من ملح الطعام.

كوب ونصف من السكر الأبيض اللازم لعمل الشربات.

كوب واحد من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

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‎ مقدار مناسب من زيت القلي. طريقة التحضير الزلابية نقوم بإذابة ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية في إناء صغير ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من السكر ونضع عليهم نصف كوب من الماء الدافئ و ندمجهم مع بعض ثم نترك الخليط في مكان دافئ مع تغطيته جيدا حتى أن يختمر.

نضيف كوبين كبيرين من الدقيق ثم نضع عليه كوبين كبيرين من الماء في إناء صغير ثم نضيف إليه خليط الخميرة الفورية ونقلبهم مع بعض.

بعد ذلك نترك عجينة الزلابية حتى يتم تخميرها ونتركها في درجة حرارة ملائمة للغرفة وتركها لمدة لاتقل عن 90 دقيقة.

نبدأ في تحضير الشربات ونقوم بإذابة كوب ونصف من السكر الأبيض ونضيف عليه كوب واحد من الماء ونقلبهم جيدا في إناء عميق ونرفعه على النار متوسطة ثم نضع عليه ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونتركه لمدة عشرة دقائق حتى يتم غليانه ويأخذ قوام سميك نرفعه من علي النار ثم نتركه حتي يبرد.

نحضر مقلاة تكون عميقة ونضع بها مقدار مناسب من زيت القلي ونضعها على النار نأتي عجينة الزلابية ونبدأ في تقسيم العجينة إلى كرات صغيرة باستخدام الملعقة ونضعها في الزيت كب واحدة تلو الأخرى.

نترك كرات الزلابية في الزيت حتي تم تحميرها جيدا وتأخذ اللون الذهبي ونخرجها علي طبق مسطح ونكرر ذلك حتى ننتهي من كمية عجينة الزلابية.

نضع الزلابية بعد تحميرها في الزيت في الشربات وهو بارد وبذلك تصبح جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل الزلابية المدورة بالمقادير المظبوطة وبطعم هش ومقرمش خطوة بخطوة - ثقفني

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