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طريقة عمل الكنافة، تعد الكنافة هي من أشهر الحلويات الشرقية التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الأطفال، كما نجد أن هناك العديد من الطرق المتنوعة لتحضير الكنافة بأشكال مختلفة، ويمكن إعداد الكنافة سادة أو إضافة حشوات متنوعة لها مثل المكسرات أو القشطة أو المهلبية وقد يدخل بعض الفواكه بإضافة نكهة خاصة بالكنافة مثل المانجو والفراولة لتعطي مذاق جميل. طريقة عمل الكنافة المقادير كيلو واحد من الكنافة.

نصف كيلو من السمن البلدي السائلة.

كوبين كبيرين من السكر الأبيض.

كوبين كبيرين من الماء.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف حبة من الليمون. طريقة تحضير الكنافة نبدأ في تحضير الشربات نضع في إناء عميق كوبين كبيرين من السكر الأبيض ونضيف عليهم كوبين من الماء ثم ترفعها على النار ونضيف إليها ملعقة صغيرة من الفانيليا وملعقة صغيرة من ماء الورد.

وعندما نلاحظ أن الخليط بدأ يكون يتقل يأخذ قوام نضيف نصف حبة من الليمون ونقلبهم جيدا وبعد ذلك نرفعها من على النار ونتركها حتى يتم تبريدها.

نبدأ في تجهيز الحشو على حسب الرغبة إذا كنا نرغب في حشوها بالمهلبية أو القشطة.

نأتي كيلو من الكنافة ونقوم بتقطيعها باستخدام اليدين إلى قطع صغيرة ونقوم بتسخين الزبدة حتى يتم إذابتها ونضيفها إلى قطع الكنافة ونحركها جيدا.

نأتي الصينية دائرية وندهنها بقليل من الزبدة ثم نضع جزء من قطع الكنافة الصغيرة ونضغط على الكنافة بشكل جيد باستخدام اليدين من كل اتجاه ثم نضيف إليها الحشو سواء المكسرات او بالقشطة او بالمهلبية.

ثم نقوم بوضع الجزء المتبقي من الكنافة بعد وضع الحشو عليها ثم نسخن الفرن علي درجة حرارة عالية 180 درجة مئوية ونضع صينية الكنافة بها.

تترك صينية الكنافة في الفرن لمدة تصل إلى نصف ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي أعلاه وتظهر وجهها محمر.

نخرج صينية الكنافة من الفرن ونسكب الشربات البارد عليها فور إخراجها من الفرن.

نبدأ في تزيين صينية الكنافة على وجهها باستخدام المكسرات على وجهها أو وضع الكريمة أو نضع القشطة عليها بشكل جميل ورائع ويتم تقطيعها وتقديمها. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكنافة الأصلية بخطوات الحلواني وبكل أسرارها وتكاتها وبطعم رهيب - ثقفني

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