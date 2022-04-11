هتعملي بنفسك الكيراتين الطبيعي في البيت هيفرد شعرك الخشن والمجعد ويقضي على التقصف بكل سهولة وفي أقل من ساعة

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طريقة عمل كريم لفرد الشعر الخشن، تعاني بعض النساء والفتيات من خشونة الشعر وعدم ترطيبه، فيحتاجون إلى فرد الشعر و يضطرون للجوء إلى كريمات الفرد التجميلية، حيث أنها تحتوى على مواد كيميائية مضرة ببصيلة الشعر، وظهر في الآونة الأخيرة فرد البروتين والكيراتين وهذه المواد تتسبب في تساقط الشعر، فيجب البحث عن وصفة الشعر بكريم بانثينول والبحث عن وصفات طبيعية لفرد الشعر المجعد والهايش، إليكم بعض الوصفات لعمل كريم فرد الشعر. طريقة عمل كريم لفرد الشعر الخشن كريم بزيت الزيتون وحليب جوز الهند المكونات:- ملعقتين من زيت الزيتون.

كوب من حليب جوز الهند.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

٣ معالق كبيرة من النشا. طريقة التحضير:- في وعاء نقوم بوضع حليب جوز الهند ويرفع على النار ونقوم بتسخينه على نار هادئة ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون وعصير الليمون ونقلب جيدا. نضيف النشا ونستمر في التقليب حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها وحتى نحصل على خليط قوامه سميك. نقوم برفع الخليط من على النار ونتركه جانبا حتى يهدأ لسهولة استخدامه. نقوم بغسل الشعر جيداً بالشامبو والبلسم ويكون خالي من مادة الكبريت ثم نقوم بتجفيف الشعر بمنشفة نظيفة ونترك الشعر رطب قليلاً. يوضع الخليط على الشعر من الأعلى إلى الأسفل ثم نقوم بتمشيط الشعر ويعطى بغطاء الرأس المخصص للحمام ثم نتركه على الشعر لمدة ساعتين. نقوم بغسل الشعر بالشامبو جيدا. يكرر هذا الخليط على الشعر مرتين أسبوعياً ولمدة شهرين حتى نحصل على النتيجة المطلوبة. كريم بالسمسم وجل الصبارلتنعيم الشعر اللمجعد المكونات:- كوب من السمسم.

من ٦ إلى ٧ معالق من جل الصبار الطبيعي.

نصف كوب من زيت الذرة. طريقة التحضير:- نقوم بتحضير وعاء ونضع به السمسم ويوضع على نار هادئة كي يتحمص السمسم ونقلب جيدا ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد تماماً. نقوم بتحضير المطحنة ونقوم بطحن السمسم ثم نضيف زيت الذرة في بوله صغيرة وعليها السمسم المطحون ويمزج جيداً. نترك الخليط جانبا لمدة ساعتين ثم نقوم بوضعه بالخلاط الكهربائي ونضيف عليهم جل الصبار الطبيعي ونقوم بخفقه في الخلاط حتى نحصل على قوام ناعم. يوضع المزيج على الشعر ونقوم بتدليك فروه الرأس ثم نقوم بتغطية الشعر بغطاء الرأس المخصص للحمام يترك الخليط على الشعر لمدة ٣ ساعات ثم نقوم بشطفه بالماء الفاتر. عمر شويل - جدة هتعملي بنفسك الكيراتين الطبيعي في البيت هيفرد شعرك الخشن والمجعد ويقضي على التقصف بكل سهولة وفي أقل من ساعة - ثقفني

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