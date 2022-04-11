بكيلو دقيق اصنعي بسكوت النشادر الهش للعيد بكمية كبيرة أحلى من الجاهز

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بسكوت النشادر الهش ، من أشهر أنواع المخبوزات الهشة التي تقدم دائماً في الأعياد والمناسبات وخاصة في عيد الفطر وعيد الأضحى، ومكوناته بسيطة توجد في كل منزل وتستطيع جميع الأمهات القيام بعمله بكل سهولة بالمنزل وبدون تكلفة، وكثير من الأطفال يفضلون تناوله بجانب كوب من الحليب أو الشاي الساخن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت النشادر الهش للعيد بطعم لذيذ أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وبدون تكلفة.
مكونات عمل بسكوت النشادر الهش للعيد
يحتوي البسكويت على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- كيلو دقيق فاخر.
- ١٠ حبات من البيض.
- ٢ كوب من السكر الأبيض.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من النشادر.
- ثلاث أكياس من الفانيليا.
- ٢ كوب من السمنة.
- كوب من الحليب السائل.
- ذرة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت النشادر الهش للعيد بكمية كبيرة أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء كبير ونضع به السمنة، والسكر، والبيض، والفانيليا ونخفقهم جيداً بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط هش وخفيف.
- نقوم بإضافة الحليب للخليط ونخفق برفق، ثم نضيف الدقيق، والنشادر، والبيكنج بودر للخليط ونقلب باستمرار بواسطة اليد حتى يختفي الدقيق تماماً.
- نعجن الخليط بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل، نغطي العجين بواسطة قطعة نظيفة من القماش.
- نحضر ماكينة البسكويت وندهنها بقليل من السمنة، ثم نضع العجين بها ونقوم بتشكيله على شكل دائرة أو أصابع متوسطة الحجم.
- نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من السمنة ونرص عليها قطع البسكوت وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى يصبح لون البسكويت ذهبي جميل.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نرص قطع البسكويت على طبق التقديم وبالهناء والشفاء.
سر نجاح بسكوت النشادر الهش
يوجد بعض الأسرار البسيطة التي يجب اتباعها عند عمل البسكويت بالمنزل وهى كما يلي:-
- عدم الإفراط في العجن حتى لا يصبح البسكوت قاسي.
- ترك العجين يرتاح قليلا قبل التشكيل.
- ترك البسكويت يبرد تماماً قبل إزالة من الصينية.
- يفضل وضع الصينية على الرف الأوسط داخل الفرن حتى لا تحترق.
- مراقبة البسكويت جيداً أثناء التسوية حتى نحصل على لون ذهبي جميل.
- خلط السمنة والسكر جيداً حتى نحصل على خليط فاتح اللون.
- وضع البيض بالتدريج حتى نحصل على خليط ثقيل القوام.
- إضافة الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.
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