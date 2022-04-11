ضعيها 30 دقيقة علي شعرك لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ لن تصدقي النتيجة

الشعر الطويل الناعم هو حلم كل امرأة فالشعر الطويل الناعم يعطى المظهر الجميل والجذاب للمرأة، لذلك تسعى المرأة دائما للحصول على شعر طويل وكثيف وناعم، ويوجد خلطات طبيعية تعمل على اطاله الشعر وإعطائه الكثافة واللمعان، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى فى هذا المقال عن خلطة طبيعية لتطويل الشعر طبيعياً دون أى أضرار تصاحبه.

طريقة عمل خلطة لتطويل الشعر

هناك معظم السيدات يقومون بشراء كريمات باهظة الثمن تعمل على إطالة الشعر وكثافته، ولكن هذه الكريمات سوف تؤثر على بصيلات الشعر وبالتالى تعرضه لإضعاف بصيلة الشعر مما ينتج عليه التساقط، فلما لا تقومى باستخدام الوصفات الطبيعية الآمنة تماماً على صحة الشعر، فهى خلطات طبيعية تعمل على تقوية الشعر من الجذور حتى الأطراف، كما أنه تضيف للشعر النعومة والملمس الحريري والمظهر الجذاب، وننصحك سيدتي بإعداد وصفات طبيعيه لتطويل الشعر وتنعيمه.

إعداد خلطه سحريه لتطويل الشعر

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة كبيرة من زيت جونسون للأطفال.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

تحضير خلطه لتطويل الشعر

نحضر بوله ونضع بها زيت الزيتون وزيت جوز الهند. زيت الجوجوبا وزيت الخروع وزيت جونسون ونخلط جميع الزيوت الطبيعية معاً حتى يتمازجوا.

نقوم بتدفئة خليط الزيوت على نار هادئة.

نقوم بوضع الزيوت على شعر نظيف وجاف وفركها من جذور الشعر حتى الأطراف، حتى يصبح جميع أماكن الشعر بها خليط الزيوت.

يغطى الشعر بالبونيه المخصص للشعر أو فوطة دافئه حتى يتغلغل خليط الزيوت لفروة الرأس.

نترك خليط الزيوت على الرأس لمدة لا تقل عن ساعة، للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

نكرر هذه الوصفة مرة أسبوعياً.

هذه الوصفة ممتازة لمنح الشعر الإطالة والنعومه الحريرية، حيث أنها يدخل بها زيت الزيتون الذي يعمل على اطالة الشعر و نمو بصيلات الشعر من الجذور، وزيت جوز الهند الذى يمنح الشعر الكثافه واللمعان، وزيت الخروع الذى يعمل على تقويه الشعر وإعطائه الكثافة العالية، وايضا زيت الجوجوبا الرائع الذى يعطى الشعر النعومة والحيوية.