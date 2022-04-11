اعملي صينية البطاطس باللحمة بخلطة وريحة لذيذة هتشرفك في العزومات

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صينية البطاطس باللحمة من الأكلات الشعبية التي لها ماضي طويل ويحبها الجميع كباراً وصغاراً ونشأ الجميع عليها منذ الصغر، ويمكن تحضيرها بكل سهولة لأنها من الأكلات السريعة والسهلة والدسمة في الوقت ذاته، ويتم تحضيرها في المنزل بأي نوع لحمة موجود وتوجد صينية بطاطس بقطع اللحم، أو باللحم المفروم. طريقة عمل صينية بطاطس باللحم المقادير: كيلو بطاطس.

نصف كيلو طماطم.

مرق لحم.

ملح.

فلفل أسود.

ورق لوري.

حبهان.

بهارات لحم.

بصلة.

عدد ٣ فصوص ثوم.

حبتان طماطم شرائح.

فلفل رومي شرائح.

ملعقتان كبيرتان سمن.

لحم قطع حسب العدد. خطوات التحضير: أول خطوة نتبل اللحم بالتوابل المحضرة ثم نضعه في مقلاة بها سمن لنشوحه على نار عالية من الجانبين، ونضيف الماء بعد ذلك ونترك قطع اللحم حتى تستوي.

بعد ذلك نضع الطماطم والثوم في الخلاط.

ثم نقطع البصل لشرائح ونتبله بملح وفلفل.

تقوم برص قطع البطاطس على البصل ثم طبقة اللحم، ونضيف لها الطماطم التي سبق تتبيلها بالبهارات والمرقة وعلى الوجه نضع ملعقة سمن.

بعد ذلك نضع الطماطم المقطعة شرائح والفلفل أيضاً، وندخل الصينية الفرن لمدة ٩٠ دقيقة، ويمكن وضعها أولاً على البوتاجاز حتى تغلي ثم نضعها في الفرن حتى يأخذ وجهها لون ويتم تحميره.

في النهاية يتم تقديمها بجانب طبق سلطة وأرز بشعيرية. صينية البطاطس باللحم المفروم المكونات: ٦ حبات بطاطس.

ملعقتان زيت نباتي.

مقدار نصف كيلو لحم مفروم.

عدد ٣ أعواد بصل أخضر.

فصان ثوم مهروسين.

ملعقة بهارات لحم كبيرة.

صلصة طماطم.

نصف ملعقة ملح.

فلفل أسود.

نصف كوب بقدونس مفروم.

حبتان طماطم مفرومتان.

كوبان مرق لحم.

نصف كوب كريمة طهي. طريقة التحضير: بعد تقشير البطاطس نقطعها لشرائح رفيعة ونضع عليها ماء بملح لمدة نصف ساعة.

ثم نضع مقلاة بها زيت على نار متوسطة وبها اللحم ونقلبه حتى أخذ لون ويجف.

نقوم بفرم البصل ونضيفه للحم، ثم نضيف: الثوم، الملح، البهارات، الفلفل الأسود ونقلب كل المكونات معاً حتى ينضج اللحم تماماً ثم نرفعه من على النار.

بعد ذلك نضيف البقدونس للخليط والطماطم ونقلبه جيدًا ليتجانسوا معاً.

نحضر صينية الفرن ونضع في القاع نصف شرائح البطاطس، ونضيف اللحم المفروم ونفرده على البطاطس وفي النهاية المتبقي من شرائح البطاطس.

نخلط المرق مع صلصة الطماطم والكريمة ونضع الخليط على الصينية، ثم نضعها في الفرن على حرارة مرتفعة لمدة نصف ساعة أو حتى تنضج. عمر شويل - جدة اعملي صينية البطاطس باللحمة بخلطة وريحة لذيذة هتشرفك في العزومات - ثقفني

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