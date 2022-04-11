نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار المطاعم الشهيرة..طريقة عمل الكريب الفراخ في البيت بألذ طعم وبمكونات اقتصادية في المقال التالي

الكريب من أنواع المعجنات التي يرجع أصلها للغرب وبعد ذلك انتشرت في البلاد العربية ومصر، وهي عجين سهل تحضيرها ولا تتطلب مكونات كثيرة وفي البداية كانت الحشوة الرئيسية له هي الشوكولاتة والنوتيلا، ولكن البلاد العربية أدخلت عليه حشوات مالحة كاللحوم والجبن المختلفة والزيتون. أسهل طريقة لتحضير الكريب بالفراخ مقادير الكريب: مقدار كوب ونصف دقيق أبيض.

مقدار كوبان إلا ربع حليب.

عدد ٣ بيضات.

ملعقة زبدة ذائبة كبيرة.

ملعقة فانيليا سائلة صغيرة.

ملعقة ملح صغيرة.

مقدار نصف ملعقة بيكنج بودر. مكونات الدجاج: مقدار نصف كيلو صدور دجاج مقطعة.

ثمرة بصل متوسطة مقطعة لشرائح.

عدد خمس ثمرات مشروم مقطعة لشرائح.

ثمرة فلفل أحمر رومي مقطعة شرائح.

ثمرة فلفل أصفر رومي مقطعة شرائح.

مقدار نصف كوب زيتون أسود شرائح.

نصف كوب كاتشب.

ربع كوب ماء.

كوب نشا.

كوب جبن موزاريلا.

بيضتان مخفوقتان.

كوب دوريتس مطحون.

ملعقتان كبيرتان زيت.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير نبدأ بوضع الدقيق، البيض، الملح، الفانيليا، الزبدة، البيكنج باودر، الحليب في الخلاط الكهربي ونخفقهم جيداً لتختلط المكونات ويصبح القوام ناعمًا.

ثم نضع الخليط في وعاء ونغطيه بورق بلاستيك ليرتاح لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نضع مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة ونضع بها تلت كوب عجين ونوزعه في المقلاة.

نترك الكريب لمدة دقيقة ونقلبه على كلا الوجهين حتى يتحول للون الذهبي، ونتركه لمدة دقيقتين على كل وجه.

بعد ذلك نقوم بتتبيل الدجاج بملح وفلفل أسود ونتركه جانباً لمدة نصف ساعة.

ثم نضع الدجاج في النشا ونضعه في البيض، ثم في الدوريتوس المطحون خشن.

بعد ذلك نضع الدجاج في زيت غزير ومغلي ليأخذ اللون الذهبي.

في مقلاة أخرى كبيرة على نار متوسطة ونضع بها البصل ونقلبه على الجانبين حتى يذبل.

ثم نضيف المشروم ونقلبه ليتغير لونه ونضع عليه الفلفل الملون المقطع والزيتون ونقلبه لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك نضيف الدجاج والكاتشب، الملح، الفلفل الأسود، الماء ونقلبه جيداً ليغلي الماء.

ثم نوزع الحشو على نصف الكريب ونضع الجبن على الدجاج ونطويه ليكون شكله مثلث.

في النهاية نضع الكريب بعد حشوه على مقلاة لدقيقتين حتى يأخذ لون ذهبي بسيط ونلفه في ورق قصدير ثم يقدم. عمر شويل - جدة أسرار المطاعم الشهيرة..طريقة عمل الكريب الفراخ في البيت بألذ طعم وبمكونات اقتصادية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار المطاعم الشهيرة..طريقة عمل الكريب الفراخ في البيت بألذ طعم وبمكونات اقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.