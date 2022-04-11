نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات منزلية سريعة للقضاء على حب الشباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المشاكل الشائعة بين الجميع خاصة المراهقين في سن معين هي مشكلة ظهور حب الشباب، وتوجد علاجات عديدة لتلك المشكلة ولكنها مرتفعة السعر، ولذلك سنقدم اليوم عدة وصفات يتم صنعها من المنزل، لعلاج مشكلة حب الشباب وبكل بساطة ولكن يفضل المداومة عليها لمدة لا تقل عن شهر فقط اتبع تلك الوصفات.

محلول خل التفاح لعلاج حب الشباب

يعد خل التفاح من الوصفات شديدة الفعالية لعلاج تلك المشكلة، نضيف ملعقة من خل التفاح إلى أربع ملاعق من المياة المعدنية، ونقوم بغمس قطعة في هذا المحلول ثم نطبقها على أماكن ظهور حب الشباب في الوجه، ثم نترك المحلول لمدة عشر دقائق على الوجه ثم يتم شطفه، فهو يعمل على تجفيف وتطهير بثور الحبوب ودون ترك أي علامات.

عجينة البيكربونات للقضاء على حب الشباب

يعطي البيكربونات نتائج سريعة جدا في التخلص من الحبوب، ويجب تطبيقه على مكان الحبوب فقط وليس على كامل الوجه، فقط نقوم بخلط ثلاث ملاعق من البيكربونات مع ملعقة من الماء ونقلب حتى نحصل على عجين، ونطبقها على أماكن ظهور البثور، ويترك حتى يجف ثم يتم شطفه بالماء، ولابد من استخدام كريم مرطب بعد الوصفة لتجنب الجفاف.

لوشن الشوفان للقضاء على الحبوب

يحتوي الشوفان على عدة فيتامينات والماغنسيوم والزنك والحديد، ويتميز بأنه يحتوي على خصائص مهدئة للبشرة، نحضر ملعقة كبيرة من الشوفان ونغليها في كوب من الماء، ثم نتركها حتى تبرد وتصفى، ونطبق العجين على أماكن وجود الحبوب، ويطبق هذا القناع على البشرة صباحا ومساءا للحصول على أفضل النتائج.

معجون الأسبرين للقضاء على الحبوب

يحتوي عقار الأسبرين على حمض الساليسليك، وهو مكون أساسي في المراهم المضادة لحب الشباب، ويعمل هذا الحمض على تقشير البشرة وأيضا يساعد في التخلص من التجاعيد، لتحضير المكون يجب سحق أربع حبات من الأسبرين مع قليل من الماء للحصول على معجون، ومن الممكن أن نضيف له ملعقة من العسل ثم يطبق على أماكن وجود البذور، ويترك لمدة عشر دقائق قبل شطفه بالماء، وتستعمل الوصفة مرتين أسبوعيا.