طريقة عمل الكنافة بالقشطة في البيت على أصولها مثل الحلواني بالضبط

تعتبر الكنافة بالقشطة من أنواع الكنافة التي لها شعبية كبيرة جداً وخصوصاً في مصر وفي شهر رمضان الكريم لأنها من الحلويات التي تعطي الجسم طاقة ونشاط وتعوض ما فقده طول اليوم، ويمكن إعداد الكنافة بأكثر من طريقة وأكثر مت حشوة ومن أشهرهم هي الكنافة بالقشطة وذلك لأن القشطة يحبها الكثير من الناس ونتيجة لوجودها مع الكنافة يجعلها من الحلويات المفضلة لعدد كبير منهم.

تعتبر الكنافة بالقشطة من الحلويات الشرقية التي لها شعبية كبيرة جداً وخصوصاً في شهر رمضان الكريم والتي من الممكن أن يتم اعدادها بأكثر من طريقة وأكثر من طعم مثل الكنافة السادة والكنافة بالقشطة والمانجو وغيرها من الحشوات، وسوف نتعرف في هذا المقال عن طريقة سهلة وسريعة لعمل الكنافة بالقشطة في المنزل.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

يمكن إعداد الكنافة بالقشطة في المنزل مثل الجاهزة تماماً عند اتباع الخطوات التالية، وهذه الخطوات عبارة عن:

المكونات:

نصف كيلو من الكنافة.

معلقة صغيرة فانيلا سائلة.

عدد ٢ كوب من الحليب.

كوب واحد من السكر الناعم والبودرة.

عدد ٢ معلقة كبيرة من النشا.

كوب واحد من السمن اللينة.

شربات.

طريقة التحضير:

نقوم أولاً بتسخين الفرن على درجة الحرارة ١٨٠ درجة ثم نقوم بتثبيت الرف الشبكي في وسط الفرن ونحضر قالب له فتحه في النصف.

وفي طبق عميق نقوم بوضع الكنافة والسمن والسكر ونقلبهم جيداً بسهولة حتى تختلط جميع المكونات معاً بطريقة جيدة، ويتم التقليب بأطراف الأصابع ويجب مراعاة عدم تقطيع الكنافة والحفاظ عليها خيوط متماسكة.

وبعد ذلك نقوم بأخذ ثلث الكمية من الكنافة ونضعها في القالب حتى نغطي القاع والحواف ونقوم بعمل تجويف في الكنافة ويجب عدم وصول التجويف الي القاع.

وبعد ذلك نقوم بوضع كمية القشطة في الوسط بهدوء شديد حتى لا تصل إلى القاع، ونقوم بعد ذلك بتوزيع باقي كمية الكنافة على القشطة حتى تغطي الوعاء بشكل كامل ويجب عدم الضغط عليها.

نقوم بوضع صينية الكنافة في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تتماسك القشطة ويصبح لون الكنافة ذهبي غامق، وبعد ذلك نقوم بإخراج الكنافة من الفرن ونقلبها على طبق للتقديم ومسطح ونضع فوقها الشربات ونقدمها باردة أو دافئة.

طريقة تحضير القشطة