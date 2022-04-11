ماسك الأرز والنشا وصفة يابانية لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة

يعتبر ماسك الأرز والنشا من الماسكات الطبيعية الفعالة التي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة التي تسببها أشعة الشمس فهو يحتوي على مواد طبيعية وآمنة على البشرة، وينصح به خبراء التجميل من أجل الحفاظ على صحة البشرة، ويتكون الماسك من النشا الذي يمتص الدهون الزائدة التي تظهر على الوجه لأصحاب البشرة الدهنية، ويحتوي أيضاً على الزبادي الذي يساعد على ترطيب الجلد ومنع جفافه وعلاج الالتهابات الجلدية، ويوجد ضمن مكوناته الحليب الذي يعمل على تفتيح لون البشرة بشكل سريع ويحتوي أيضاً على فيتامينات ومعادن تساعد على تغذية البشرة والتخلص من الشوائب،ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل ماسك الأرز والنشا لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

مكونات ماسك الأرز والنشا



ملعقة كبيرة من الأرز المطحون ناعم.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

2 ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

طريقة التحضير

أولاً في طبق نضع ملعقة كبيرة من الأرز المطحون وملعقة كبيرة من نشا الذرة وملعقتين صغيرتين من الزبادي. ثم نضيف ملعقة كبيرة من الحليب السائل ونخلط جميع المكونات مع بعض جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح كريمي. ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء والغسول الخاص بالبشرة وتجفيف الوجه جيداً. نوزع الماسك على البشرة وندلك بحركات دائرية لمدة دقيقة ثم يترك على البشرة لمدة نصف ساعة. ثم نقوم بفرك الوجه للتخلص من الماسك ويغسل الوجه بالماء البارد. يفضل تحضير الماسك مباشرة عند الاستخدام ولا يجب الاحتفاظ به في الثلاجة.

فوائد الأرز للبشرة

يتميز الأرز بالكثير من الفوائد لصحة البشرة، ومن أهمها ما يلي:-