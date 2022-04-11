كيكة البرتقال بمقادير ناجحة وقوام خفيف مع كل أسرار نجاح عمل الكيك

كيكة البرتقال من ألذ أنواع الكيك التي يمكننا عملها في المنزل بكل سهولة، وهي من الكيكات التي تتميز بمذاق رائع ومحبب لكل أفراد الأسرة، ولضمان الحصول على كيك ناجح يجب تسخين الفرن أولاً قبل عمل الكيكة على درجة حرارة مناسبة، ويجب عدم فتح الفرن بعد إدخال الكيكة إلا بعد مرور 25 دقيقة على الأقل، كما أن اختيار نوع دقيق مخصص للكيك والالتزام بالمقادير المحددة للمكونات وبالترتيب الصحيح لخطوات طريقة العمل من أهم عوامل الحصول على كيك ناجح بقوام خفيف، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة البرتقال لهبة أبو الخير.

مكونات كيكة البرتقال

يمكنك عمل كيك البرتقال بطعم لذيذ وقوام خفيف ببعض المكونات البسيطة وسوف نقدم لكم المكونات اللازمة لعمل الكيكة بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج، وهي كما يلي:-

3 كوب دقيق فاخر.

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر (15 جرام).

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب عصير برتقال طازج بدون إضافة ماء (200 مللي).

كوب ونصف سكر أبيض ناعم (300 جرام).

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

5 بيضات بحرارة الغرفة.

كوب زيت (200 مللي).

3 ملاعق كبيرة زبادي ما يعادل نصف كوب (100 جرام).

مقادير صوص البرتقال

كوب وربع من عصير البرتقال الطازج.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة نشا.



طريقة التحضير

يتم عمل كيكة البرتقال اللذيذة بمذاق مميز وبطريقة سهلة وخطوات بسيطة كالتالي:-

أولاً نسخن الفرن قبل عمل الكيكة على درجة 180 مئوية حتى نضمن نضج الكيكة بشكل جيد. ندهن القالب المستخدم بالزبدة أو السمن أو الزيت ثم نقوم بتبطين القالب بقليل من الدقيق حتى لا تلتصق الكيكة بالقالب (يفضل استخدام قالب مقاس 24 مفرغ من الداخل أو أي قالب كيك متوفر). ننخل الدقيق والبيكنج بودر للتخلص من أي تكتلات. نخفق خمس بيضات بحرارة الغرفة بالمضرب الكهربي لمدة دقيقتين على سرعة عالية ثم نضيف كوب ونصف من السكر بالتدريج مع استمرار الخفق لمدة خمس دقائق على سرعة عالية. ثم نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا وملعقة كبيرة من بشر البرتقال وملعقة صغيرة من الخل وكوب من الزيت ونخفق لمدة دقيقة. ثم نضيف ثلاثة أكواب من الدقيق بالتدريج بالتبادل مع كوب من عصير البرتقال الطازج مع استمرار الخفق على سرعة هادئة حتى ننتهي من الكمية. نضيف نصف كوب من الزبادي ونخفق لمدة دقيقة واحدة على سرعة هادئة، نضع الخليط في قالب الكيك وندخله فرن ساخن مسبقاً على حرارة 180 مئوية لمدة 45 دقيقة. لتحضير صوص البرتقال: نضع كوب وربع عصير برتقال طازج في حلة ثم نضيف ملعقتين كبيرتين من السكر وملعقة كبيرة من النشا. نقلب المكونات جيداً ثم نضعه على النار مع التقليب حتى يثقل القوام، نطفئ النار ونتركه يبرد. نخرج الكيكة من الفرن وبعد مرور عشر دقائق نقلب الكيكة على شبكة وتترك لتبرد تماماً ثم توضع في طبق وتزين بصوص البرتقال على حسب الذوق.

أسرار نجاح عمل الكيك

الكيك من الحلويات التي تحرص كثير من الأمهات على إعدادها لأطفالهم، ولضمان الحصول على كيك ناجح بطعم مميز يجب أن تلتزم بالنصائح التالية:-