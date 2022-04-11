نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل مهلبية قمر الدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة مهلبية قمر الدين، خلال شهر رمضان الكريم يوجد لدينا أطباق ثابتة نرغب في تحضيرها دائما من مقبلات وحلويات والعصائر، واهم ما نرغب في تناوله هو قمر الدين ويمكن تحضير من خلال العصائر أو مهلبية أو وضعة داخل الكنافة أو جلاش وذلك بعض الأفكار لمن يوجد لدية سؤال عندي قمر الدين اعمل بي أية.

مكونات مهلبية قمر الدين، متوافرة دائما لدينا في المنزل كما أنها من أطباق الحلويات التي يمكن تحضيرها بسهولة دون استغراق وقت طويل أو مجهود، كما أنها مفيدة لأطفال ويمكن تقديمها لأطفال الرضع فوق ال6 شهور بدون سكر، وطفل فوق السنة مع سكر بسيط ويمكن أضافه الحليب.

طريقة عمل مهلبية قمر الدين

اسرع وأسهل حلوى في رمضان يمكن تحضيرها كما أنها غير مكلفة ومفيدة لصحة الأطفال مهلبية قمر الدين بالحليب لمن يرغب يمكن الاستغناء عن الحليب وسوف نقدم لكم طريقة بسيطة معتادة.

أولا مكونات مهلبية قمر الدين

عدد 1 قمر الدين.

عدد4 كوب من ماء ساخن.

عدد 4 معالق كبار من نشاء.

سكر حسب الرغبة.

جوز هند لتزين حسب الرغبة.

خطوات تحضير مهلبية قمر الدين

في البداية نضع قمر الدين مقطع قطع صغيرة في ماء ساخن ونتركها لمدة ساعة حتى تذوب. ثم نحضر الخلاط ونضربه جيدا. ثم نضعه على النار ويضاف ألية مقدار النشا مذاب في كوب من ماء. ثم يضاف السكر حسب الرغبة. ونقلب برفق حتى يتم غليان ويصبح القوام أثقل نطفي النار ونحضر كاسات التقديم ونضع خليط مهلبية ويمكن وضع على الوجة جوز الهند أو مكسرات مبشورة حسب الرغبة.

عصير قمر الدين

كما سبق وقدمنا لكم حلويات رمضان مثل القطائف والكنافة نقدم لكم الآن من خلال مقالنا ثقفني عصير قمر الدين.

المقادير:

شريحة من قمر الدين.

نصف كوب من السكر.

لتر ماء مغلي.

الطريقة تحضير عصير قمر الدين