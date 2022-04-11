أسهل طريقة وألز طعم.. طريقة عمل الشاورما السوري في المنزل بطعم المطاعم

طريقة عمل الشاورما السوري في المنزل محل بحث كبير من مفضلي الأكلات السورية، حيث تعد من اشهر الوصفات التي تبحث الكثير من السيدات وربات البيوت عن طريقة عملها، لما تمتاز بالطعم الرائع المميز، الأمر الذي يدفع الكثير منا إلى شراؤها من المحلات والمطاعم التي تقدمها بأسعار عالية، لهذا إذا أردتي صنع شاورما سورية في البيت لابد من اتباع الخطوات والمكونات التي نقدمها لكي في تلك المقالة.

طريقة عمل الشاورما السوري

تحضير شاورما اللحم السوري سبق وحضرناها لكم بطرقة مميزة، ويجب الاهتمام بـ تتبيلة الشاوما التي تميزها في الطعم، ولكي تحصلي على مذاق وطعم الجاهز يجب أن تهتمي بالمقادير من أجل تحضيرها في البيت، للاستمتاع بمذاق الشاورما السوري المميزة عليك إحضار المكونات في حال تحضير شاورما الدجاج السورية إليكم المكونات المطلوبة.

مكونات صنع الشاورما السعودية في البيت

مقدار كيلو من صدور الدجاج المقطعة على شكل شرائح.

ليمونة واحدة مقطعة شرائح تترك بقشرها .

مكعب مرقة دجاج ماجي للحصول على نكهة مميزة.

إضافة القليل من بهارات الفراخ مثال ذلك بودرة الحبهان.

ونصف ملعقة من صوص الصويا.

ثم إضافة ملعقة صغيرة من بهارات الشاورما والفلفل الأسود والمسيرة والكركم والكاري الحار.

والقليل من صلصة الطماطم والفل الحلو والبابريكا والخل.

كما يفضل الكثير استخدام الزبادي في عمل تتبيله الفراخ .

كما يمكنك أيضأ إضافة القليل من الزيت مع مقدار نصف ملعقة من الثوم المفروم ناعما.

خطوات تحضير الشاورما السورية بطريقة المطاعم

تحضير الشاورما في المنزل كالمطاعم بمكونات بسيطة في متناول الجميع، من خلال اتباع الخطوات التالية:

احضري وعاء متوسط الحجم وقومي بوضع التوابل الخاصة بالدجاج مثال ذلك الكمون والمسيرة والثوم والبصل.

مع إضافة القليل من البابريكا والكركم والزنجبيل والقرفة.

وتقليب مكونات الخليط بشكل جيد للاستخدام في تتبيل صدور الدجاج والاستمتاع بالمذاق الشهي.

وفي وعاء آخر نقوم بتقليب صلصة الطماطم والبهارات والملح، مع إضافة نصف كوب من الزبادي والزيت والخل والقليل من عصير الليمون مع التقليب بشكل جيد.

بعد الانتهاء من إعداد وتحضير مكونات التتبيلة، نقوم بإضافة قطع الدجاج مع التقليب بشكل جيد في وعاء حتي نغطي قطع الدجاج بالكامل.

ومن ثم نقوم بوضع صدور الدجاج في الثلاجة ونتركها مدة لا تقل عن 4 ساعات.

قومي بتسخين المقلاة على نار متوسطة وإضافة القليل من الزيت النباتي المفضل.

مع إضافة شرائح البصل والفلفل وإضافة قطع الدجاج المائلة والتقليل بشكل جيد حتي يتغير لون الدجاج مع تهدئة النار.

والتقليب حتي تنضج قطع الدجاج وتحف السوائل التي تخرج من مكونات التتبيلة.

بعد ذلك نحضر خبز الشاورما ونضع به المكونات ويقلب على نار خفيفة، ثم يقدم، وبذلك تم تحضير طريقة عمل الشاورما السوري في المنزل زي الجاهزة، وبالهناء والشفاء.