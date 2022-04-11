ألذ وأحلي التشيز كيك بجيلي الفراولة اللذيذة والشهية والصحية وأضمن من محلات الحلويات

التشيز كيك بجيلي الفراولة من أحلي وألذ أنواع الحلويات التي يتم عملها في رمضان والتي أنتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي تتمتع بطعمها الرائع والشهي والذي يقبل على تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها بشكل كبير، كما أن التشيز كيك من أحلي أنواع الحلويات التي يتم عملها في شهر رمضان الكريم والذي يعمل على إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات والفوائد الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عمل التشيز كيك في المنزل، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية لعمل ألذ وأطعم تشيز كيك بجيلي الفراولة.

طريقة عمل التشيز كيك بجيلي الفراولة ومكوناته

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم تشيز كيك بجيلي الفراولة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها، وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية.

المكونات

كوبان كبار من البسكويت الناعم والمطحون جيدا.

كوب كبير من الزبدة السائحة أو السمنة علي حسب الرغبة.

ربع أو نصف كوب كبير من السكر المطحون وناعم جدا.

ثلاثة أكواب كبيرة من الجبنة الكريمي.

كوبان كبار من السكر الأبيض الناعم.

كوب واحد من الكريمة السائلة.

ملعقة صغيرة من الڤانيليا.

كوب واحد من الماء الساخن.

كوبان من الماء البارد أو الدافئ.

أربعة أكواب كبيرة من الفراولة المقطعة إلي قطع صغيرة أو مكعبات صغيرة.

باكو كبير من الجيلي.

طريقة تحضير التشيز كيك

طبقة البسكويت

نحضر قالب التشيز كيك أو صينية الفرن علي حسب ما لديكي، ونضع به البسكويت المطحون ثم نضع به السكر الناعم ومطحون ايضا، ثم نضع كوب كبير من السمنة أو الزبدة السائحة.

ونقلبهم جيدا مع بعضهم ويمكن إضافة أي مكسرات لديكي علي حسب رغبتك.

ثم نضع المخلوط في قاع القالب ونوزعه جيدا ثم نضغط علية جيدا.

وندخل الصينية الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها لكي تبرد.

طبقة الجبن

نحضر الخلاط الكهربي ونضع به الكريمة السائلة، ثم نضع الجبن الكريمي والسكر والفانيليا، ونخلطهم جيدا حتي يصبح له قوام كريمي متماسك.

نقوم بوضع هذا المخلوط علي طبقة البسكويت ونوزعه جيدا، ثم نضع الصينية في الثلاجة لمدة ساعة.

طبقة الجيلي