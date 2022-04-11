بكوب سمنة اصنعي البيتي فور الدائب للعيد بطعم لذيذ أحلى من الجاهز

البيتي فور الدائب، من المخبوزات الناعمة التي تتمتع بقوامها الدائب اللذيذ التي تجعل الكثير من الناس يرغبون في تناولها، وهو من المخبوزات التي نقوم بعملها في البيت بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج بأسعار باهظة الثمن، وكثير من الأطفال يرغبون في تناوله بكثرة لأنه يحتوي على كمية مناسبة من السكريات التي تعطي للجسم الحيوية والنشاط، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البيتي فور الدائب بقوام ناعمة وجميلة أحلى من محلات الحلواني بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل البيتي فور الدائب

يحتوي البتيفور على عدة مكونات سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من السمنة المجمدة.

كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بيضة واحدة.

ذرة صغيرة من الملح.

2 كوب من الدقيق.

مربي للحشو.

فرمسلة للتزين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البيتي فور الدائب بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر المضرب الكهربائي ونضع السكر، والسمنة ونخفقهم جيداً حتى يصبح مثل الكريمة. ثم نقوم بوضع البيض، والفانيلا ونستمر بالخفق حتى يتضاعف حجم الخليط ويصبح خفيف وهش. نقوم خلط الدقيق والبيكنج بودر، وذرة الملح ونقلبهم مع بعض جيداً. نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة طرية ولينة وسهلة التشكيل. نحضر قمع الحلواني ونضع به العجين ونشكله على صينية كبيرة على حسب الأشكال التي ترغبين فيها. ثم نقوم بوضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة 180 ونتركه البتيفور حتى يصبح ذهبي اللون. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونتركها جانباً حتى تبرد، ثم نقوم بحشو البتيفور بالمربة ويزين بالفرمسلة. نرص قطع البتيفور بعد تزينها على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا على قلوبكم جميعاً.

نصائح عند عمل البيتي فور الدائب بالمنزل

سوف نتعرف على سر نجاح البتيفور في المنزل وهى كما يلي:-