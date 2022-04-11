خطوات وأسرار بهارات محشي الكرنب المصري

ما هي طريقة عمل محشى الكرنب، تزاد عمليات البحث في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك من ربات المنزل والأمهات عن محشى الكرنب لرغبتهم في وضع طبق المحشي على مائدة الإفطار لمذاقه الشهي، و الالتفاف أفراد الأسرة عليه، يتنوع المحشي إلى عدة أصناف تهتم الأمهات في معرفة طرق تحضيرها جميعاً بالطريقة الأمثل لتحقيق أفضل مذاق، وسوف نقدم لكم طريقة تحضير محشي الكرنب باللحمة المفرومة.

ماهو الكرنب المصري، سؤال يتردد في أذهان الكثير نحن نحرص دائما من خلال ثقفني أن نقدم لكم كافة المعلومات والخطوات لتحضير اشهي الأطباق، الكرنب هو عبارة عن نوع من أنواع الخضروات ملفوف يتم تحضيره بخطوات محددة ويختلف حشو الكرنب من مكان لأخر ولاكن العنصر الأساسي هو الأرز.

طريقة عمل محشى الكرنب المصري

نقدم لكم من وموقع ثقفني أسرار بهارات محشى الكرنب ولاكن أولا نقدم لكم المقادير المطلوبة لتحضير محشي الكرنب باللحمة المفرومة، كما نحرص دائما على تقديم أنواع مختلفة من المحشى مثل ما سبق وقدمنا لكم محشى ألكوسه.

نحضر ورق الكرنب بعد التقطيع بالشكل المضبوط وتقوم بغسل وسلق وتجفيفه من الماء.

نحضر بصل مفروم.

كمية من عصير الطماطم.

نضيف ملعقة زيت كبيرة للمكونات.

كزبرة مفرومة.

نحضر لحمة مفرومه.

عدد 2 كوب من الأرز.

ونضيف بعض من البهارات مثل ملعقة صغيرة من ملح وملعقة صغيرة من فلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من كزبرة ناشفة وكمون، كما يمكن أضافه قليل من نعناع الناشف.

ونضيف أيضاً حزمة من الشبت المفروم.

حزمة من البقدونس المفروم.

طريقة تحضير محشي كرنب باللحمة المفرومة

نضع حلة على النار ونضيف ملعقة زيت، ونضع البصل المفروم ونستمر بالتقليب حتى تأخذ اللون الأحمر.

نضيف عصير الطماطم الذي حضرناه سابقاً إلي نفس الحلة ونتركه حتى يغلي.

نضيف إليهم البهارات ملح وفلفل اسود ونتركه عدة دقائق

نقوم برفع الخليط من على النار.

نضع كل المكونات المذكورة في الحلة ومزجها بشكل جيد.

نقوم بحشو الكرنب ونضعه على النار حتى يستوي ثم نقدمة ساخن وبالعافية.

ومن الجدير بالذكر أن الكرنب له فائدة كبيرة لصحة نستعرض لكم بعضها :

يتكون داخل الكرنب بعض المواد المضادة للأكسدة والتي بدورها تفيد الجسم من الأمراض السرطانية وتحميها من الالتهابات.

لها دور في عملية تحسين الهضم لما يحتويه على نسبة من الألياف الغذائية.

كما يقوم بتقوية جهاز المناعة في الجسم.

يتكون في الكرنب فيتامين e وهذا الفيتامين يعمل على إمداد الجسم بالحيوية والمرونة.

حشو الكرنب هناك من يفضله ني في ني بمعنى أوضح بدون وضع الخلطة على النار يتم تحضيره من خلال: