طريقة صنع الماسكرا في المنزل بخلطة سحرية ورهيبة للحصول على رموش سوداء

الماسكرا ، تعتبر نوع من أنواع مستحضرات التجميل التي تعمل على تطويل الرموش وزيادة كثافتها ومنع تساقطها، وتعتبر من مستحضرات التجميل التي تستخدمها الكثير من سيدات العالم ولا يمكنهم الاستغناء عنها في المناسبات والافراح، وتوجد في الاسواق ماركات مختلفة وتحتوي على مواد كيميائية تؤثر على البشرة فيما بعد، ويتكون هذا المستحضر من مكونات طبيعية على تؤثر على الرموش بل بالعكس تعمل على تطويلها وجعلها شديدة السواد، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة صنع الماسكارا الطبيعية لتطويل الرموش وزيادة كثافتها في المنزل.

مكونات عمل الماسكرا

تحتوي الماسكارا على بعض المكونات التي تعمل على تطويل الرموش ومنع التقصف وهي كالتالي:-

نصف ملعقة صغيرة من شمع العسل.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

مقدار ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E.

3 كبسولات من الفحم المنشط.

ربع ملعقة صغيرة من طين البنتونيت.

5 قطرات من الماء الساخن.

طريقة الصنع

سوف نتعرف على طريقة صنع الماسكرا الرهيبة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-