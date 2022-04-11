نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صنع الماسكرا في المنزل بخلطة سحرية ورهيبة للحصول على رموش سوداء في المقال التالي
الماسكرا ، تعتبر نوع من أنواع مستحضرات التجميل التي تعمل على تطويل الرموش وزيادة كثافتها ومنع تساقطها، وتعتبر من مستحضرات التجميل التي تستخدمها الكثير من سيدات العالم ولا يمكنهم الاستغناء عنها في المناسبات والافراح، وتوجد في الاسواق ماركات مختلفة وتحتوي على مواد كيميائية تؤثر على البشرة فيما بعد، ويتكون هذا المستحضر من مكونات طبيعية على تؤثر على الرموش بل بالعكس تعمل على تطويلها وجعلها شديدة السواد، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة صنع الماسكارا الطبيعية لتطويل الرموش وزيادة كثافتها في المنزل.
مكونات عمل الماسكرا
تحتوي الماسكارا على بعض المكونات التي تعمل على تطويل الرموش ومنع التقصف وهي كالتالي:-
- نصف ملعقة صغيرة من شمع العسل.
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- مقدار ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E.
- 3 كبسولات من الفحم المنشط.
- ربع ملعقة صغيرة من طين البنتونيت.
- 5 قطرات من الماء الساخن.
طريقة الصنع
سوف نتعرف على طريقة صنع الماسكرا الرهيبة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير طبق ونضع به زيت فيتامين E، وزيت جوز الهند، وشمع العسل، ثمَ نقلب المكونات جيداً حتى تتجانس.
- ثم قومي بعمل حمام مائي لإذابة الزيوت، يعني قومي بملء إناء بالماء الساخن أو المغلي، ثم وضع طبق الزيوت فوق حمام الماء، وتحريكه من حين لآخر حتى تذوب الزيوت تماماً وتصبح سائلة.
- إخراج طبق الزيوت من الحمام المائي، وتركه جانباً حتى يصبح فاتراً.
- ثم نضيف جل الصبار إلى خليط الزيوت، ومن الاحسن أن يكون جل الصبار طبيعياً للحصول على فوائده الغنية بالفيتامينات.
- بعد ذلك نضيف بعد ذلك كبسولات الفحم المنشط بعد كسرها وضعيها على خليط الزيوت وجل الأولفيرا، ثم نخلط المكونات بشدة و لعدة دقائق حتى تتجانس، كما يمكن استبدال الفحم المنشط ببودرة المعدن الأسود، أو بودرة الميكا.
- يمكن إضافة طين البنتونيت وهي اختيارية، لمنع الماسكارا من السيلان، لان طين البنتونيت يساعد الماسكارا على الثبات، والجفاف بسرعة عند الاستخدام.
- ثم نصب الماسكارا في وعاء نظيف لحين الاستخدام.
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