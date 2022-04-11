نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر الكوافيرات في صبغ الشعر باللون الزيتوني في المنزل ووفري فلوسك في المقال التالي
صبغ الشعر باللون الزيتوني في المنزل، مع حلول عيد الفطر المبارك الكثيرين من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق بسيطة وغير مكلفة لصبغ شعرهن بالمنزل، حيث يعد صبغ الشعر باللون الزيتوني من الألوان الجذابة التي يتساءل عنها البعض وعن سر تركيبتها، وعدم تغير لونها في الشعر بعد الصبغ.
اللون مميز وأنيق ويعطي مظهراً متألق لذلك صبغ الشعر باللون الزيتوني مطلب الكثير من الفتيات، ومن خلال ما يلي نقدم أفضل طريقة التي يمكن القيام بها في المنزل لصبغ الشعر مثل الكوافيرات.
سر الكوافيرات في صبغ الشعر باللون الزيتوني
قبل البدء في صبغ الشعر هناك مكونات أساسية يجب توافرها، ومن الممكن إعطاء الشعر ذلك اللون من خلال عمل مزيج من هذه المكونات بنسب معينة، وتطبيقك لتنفيذ هذه الوصفة في المنزل وذلك من خلال تحضير المكونات التالية:
- ربع كوب صغير من القهوة.
- ربع كوب صغير من الحنة.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة صغيرة من الفازلين.
- وعاء مناسب لخلط المكونات.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- قطرات من الليمون.
- القليل من الماء.
- غطاء رأس بلاستيك.
- أي شامبو طبيعي.
- قفازات اليد.
- فوطة صغيرة.
تحضير صبغة الشعر باللون الزيتوني
لعمل خلطة الحناء والكركم والقهوة لصبغ الشعر بالطريقة الصحيحة يجب اتباع التالي:
- قومي أولاً بإذابة الفازلين في وعاء ثم يضاف زيت الزيتون ويقلب جيدا، بعد ذلك أضيفي المكونات الجافة مثل “الحناء والكركم والقهوة” ويقلب جيدًا حتى يختلط كل شيء معًا، الآن أضف الماء وعصير الليمون لتكوين خليط سائل قلبي المكونات حتى تمتزج جميعًا.
- يُغسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو حتى يصبح نظيفًا ثم يتم تقسيم الشعر إلى خصلات وصبغها مع الالتزام بوضع الصبغة على كل خصلة أثناء تمشيطها لضمان التغطية ثم تُلف الخصلات بمنشفة وتترك لمدة خمس ساعات بعد ذلك يمكن غسل الشعر بالماء إذا لم يتم الحصول على لون الشعر المطلوب ، قد تحتاج إلى وقت إضافي.
نصائح للحصول علي اللون المناسب
- قبل وضع الحنة أو الكركم على شعرك اختبري اللون على خصلة صغيرة من الشعر إذا لم يتطابق اللون، يجب ضبط الصبغة عن طريق زيادة القهوة والكركم، أو زيادة الماء.
- تجنبي غسل الشعر بالشامبو عند تنظيفه من الصبغة اشطفه بالماء الدافئ فقط بعد يومين نظفي شعرك بالشامبو بشكل طبيعي حتى يدوم اللون لفترات طويلة.
- لتفتيح لون صبغة الحناء والكركم والقهوة بعد الصبغ؛ يمكنك استخدام قطرات من الليمون عن طريق دعك الشعر بها وذلك للحصول علي درجة الصبغة المطلوبة.
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