نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي بسكويت الشاي الصحي والمفيد بطريقة سهلة وشهية وأضمن من محلات المخبوزات في المقال التالي
بسكويت الشاي من أحلي وألذ أنواع المخبوزات التي يتم تناولها في غالبية الأوقات، والذي يقبل على تناوله جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذين يحبون تناوله بشكل كبير في وجبة الإفطار أو العشاء بجانب كوب من الحليب أو الشاي أو العصير وهناك البعض من الأفراد الذين يحبون تناوله بجانب النسكافيه، وبسكويت الشاي مشهور ومنتشر في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، وذلك لتمتعه بالطعم الرائع والشهي والذي يعمل على إمداد الجسم بالفيتامينات والسكريات الهامة والمفيدة للصحة العامة والجسم، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عمل البسكويت في المنزل ويعتقدون بأن عملها وتحضيره شئ صعب، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وألذ بسكويت الشاي.
طريقة عمل بسكويت الشاي ومكوناته
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأحلي بسكويت الشاي الشهي، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها، وإختيار أفضلها من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة للصحة العامة والجسم وذلك لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال.
المكونات
- كوب من الزبدة.
- كوب من السكر.
- ثلاث بيضات.
- ملعقتان كبيرتان من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من اللبن.
- ثلاث اكواب من الدقيق أو حسب الطلب.
- قرطاس تحضير حلويات.
طريقة التحضير
- يتم أحضار أناء عميق ونضع به كوب من الزبدة وكوب من السكر ثم نقوم بخفقيهم بالمضرب الكهربائي جيدا حتي تصبح مثل الكريمة ثم نقوم بإضافة ثلاث بيضات وملعقتان كبيرتان من الفانيليا ثم نقوم بضربهم ثم نضيف النصف كوب من اللبن ونضربهم بالمضرب علي سرعة بطيئة.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق المنخول ونضيف إليه ملعقة كبيرة من البيكينج بودر ونقوم بعجنهم جيدا حتي تتماسك العجينة جيدا وتصبح لينة.
- يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن جيدا.
- ثم نقوم بإحضار صينية ونقوم بدهنيها بالزبدة ثم نحضر قرطاس الحلويات ونضع به كمية من العجين ونقوم بالضغط عليه وتشكيل عجينة البسكوت في الصينية بالشكل المناسب وحسب ما تحبون من أشكال كثيرة.
- نقوم بإدخال صينية البسكويت في الفرن ونتركها لمدة عشرون دقيقة تقريبا ثم نقوم بإخراج صنية البسكوت بعد أن تكون أخذت لونها الذهبي المحبب لدي الجميع ونتركها في الهواء حتي تبرد تماما.
- ثم نقوم بوضعها في طبق ونقدمه لأسرتك أو أطفالك بجانب كوب من اللبن أو الشاي.
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