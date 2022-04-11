إعملي بسكويت الشاي الصحي والمفيد بطريقة سهلة وشهية وأضمن من محلات المخبوزات

بسكويت الشاي من أحلي وألذ أنواع المخبوزات التي يتم تناولها في غالبية الأوقات، والذي يقبل على تناوله جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذين يحبون تناوله بشكل كبير في وجبة الإفطار أو العشاء بجانب كوب من الحليب أو الشاي أو العصير وهناك البعض من الأفراد الذين يحبون تناوله بجانب النسكافيه، وبسكويت الشاي مشهور ومنتشر في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، وذلك لتمتعه بالطعم الرائع والشهي والذي يعمل على إمداد الجسم بالفيتامينات والسكريات الهامة والمفيدة للصحة العامة والجسم، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عمل البسكويت في المنزل ويعتقدون بأن عملها وتحضيره شئ صعب، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وألذ بسكويت الشاي.

طريقة عمل بسكويت الشاي ومكوناته

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأحلي بسكويت الشاي الشهي، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها، وإختيار أفضلها من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة للصحة العامة والجسم وذلك لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال.

المكونات

كوب من الزبدة.

كوب من السكر.

ثلاث بيضات.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من اللبن.

ثلاث اكواب من الدقيق أو حسب الطلب.

قرطاس تحضير حلويات.

طريقة التحضير