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طريقة عمل كيكة الزبادي بخطوات سهلة، ما عليك إلا تجهيز بعض المكونات البسيطة متواجدة في كل منزل، كيكة الزبادي هي كيكة إسفنجية هشة ذو نكهة رائعة، فهي من أنواع الحلويات اللذيذة التي تقدم مع كوب الشاي أو القهوة كوجبة فطار أو بين الوجبات الأساسية، ابقوا معنا للتعرف على مقادير وخطوات التحضير مع ذكر بعض الملاحظات التي تؤدي إلى نجاحها من أول مرة. طريقة عمل كيكة الزبادي المكونات: كوبان من الدقيق.

ملعقة من النشا.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج باودر.

ثلاثة حبات من البيض.

2 كيس من الفانيليا البودرة، أو نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

جرام من الزبادي.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة تقريبًا فيما يعادل 2 مكعب متوسط الحجم. خطوات تحضير كيك الزبادي في البيت في البداية نجب أن نخرج كل هذه المكونات من الثلاجة قبل الاستخدام بساعة حتى تكون بدرجة حرارة الغرفة، فهذه الخطوة مهمة لنجاح الكيك.

ثم نشغل الفرن من أسفل على درجة حرارة متوسطة حتى يسخن لحين تجهيز خلطة الكيك، فلا ينفع أن توضع صينية الكيك في فرن بارد.

بعد ذلك نجهز الخلاط الكهربائي ونقوم بإضافة إليه البيض والفانيليا والسكر والزيت والزبدة.

ثم نضع مقدار الزبادي ونخفق لمدة دقيقتين على سرعة عالية.

فيما بعد ننخل الدقيق والبيكنج باودر في وعاء بإضافة إليه رشة الملح، ثم يضاف إليهم ملعقة من النشا.

إذا كنتم تريدونها بالشوكولاته فعليك إضافة إلى الخليط السابق ثلاثة ملاعق كبيرة من الكاكاو ونخلطه مع الدقيق.

نسكب خليط الزبادي السائل إلى هذه المكونات الجافة ونقلب بشكل جيد حتى نصل إلى القوام المطلوب.

نجهز صينية متوسطة الحجم وندهنها بالزبدة، ثم نسكب فيها هذا المزيج.

نضع الصينية في الفرن الساخن، ونتركها لمدة ساعة إلا ربع تقريبًا، ثم نختبر نضجها من خلال وضع لها سلاكة أسنان، إذا خرجت نظيفة من دون عجينة ملتصقة بها، فهذا دليل على نضجها بشكل كامل.

نقطع الكيك إلى مربعات متوسطة ونقدمها في وعاء التقديم إلى جانب كوب من الحليب أو النسكافيه أو الشاي، وبالهنا والعافية. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي في البيت هشة وطريه والسر في ملعقة هنضفها على الدقيق - ثقفني

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