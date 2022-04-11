وصفة الليمون والخميرة أقوي وصفة طبيعية للقضاء علي حب الشباب نهائياً

تعتبر وصفة الليمون والخميرة ، من أفضل أنواع الوصفات الطبيعية التي تساعد في القضاء علي حب الشباب، وتجعل البشرة أكثر شباباً وحيوية، وحب الشباب هو حويصلات مؤلمة مليئة بالقيح وتتكون تحت سطح الجلد وهذا النوع من الحبوب قد يترك ندباً في البشرة ويصبح مزعجاً، وهي حالة جلدية تظهر عند انسداد جريبات شعرك بالزيوت وخلايا الجلد الميتة فتظهر الرؤوس البيضاء والسوداء والبثور ويصبح شكلها مزعجاً في الوجه، تبحث دائماً السيدات والفتيات علي حل سريع وفعال للقضاء علي هذه المشكلة، وهو التهاب يظهر في بعض أجزاء الجسم نتيجة عدم عمل الغدد الدهنية وبصيلات الشعر علي الجلد، لذلك تعتبر هذه الخلطة الطبيعية هي الحل الأمثل للقضاء علي هذه المشكلة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل وصفة الليمون والخميرة الرهيبة للقضاء علي حب الشباب.

مكونات عمل وصفة الليمون والخميرة

هيا بنا نتعرف من هنا علي مكونات هذه الوصفة الطبيعية في المنزل وهي كالتالي:-

معلقة كبيرة من الماء الدافئ.

مقدار معلقة كبيرة من الخميرة الطازجة.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير وصفة الليمون والخميرة الرهيبة للقضاء علي حب الشباب في المنزل وهي كالاتي:-

يتم إحضار طبق صغير الحجم، ثم يوضع فيه الخميرة والليمون ويتم التقليب بسرعة بواسطة معلقة خشبية. ثم يضاف الماء الدافئ ونستمر في الخفق حتي نحصل علي مزيج متجانس ومتماسك. بعد ذلك يوضع المزيج علي أماكن الحبوب ويغطي بقطع من القماش النظيف لمدة 10 دقائق. ثم بعد مرور الوقت تزال قطع القماش ويشطف الوجه بالماء الفاتر. يتم تكرار الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول علي أفضل النتائج.

فوائد وصفة الليمون والخميرة للبشرة

من خلال السطور الأتية سوف نتعرف علي بعض فوائد هذه الوصفة الطبيعية وهي كالتالي:-