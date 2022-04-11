نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لرائحة العرق مع كريم مزيل العرق المنزلي الرهيب لرائحة تدوم طول اليوم في المقال التالي
كريم مزيل عرق منزلي ، يعتبر نوع من أنواع الكريمات التي تعطي انتعاش يدوم طول اليوم، وتتكون هذه الكريمات من مكونات طبيعية وفعالة لتعطي رائحة جذابة وتفتيح الاماكن الحساسة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات مزيل العرق بسبب حر الصيف وتبحث دائماً على كريمات خالية من المواد الكيميائية توثر على الجلد فيما بعد، وتبحث دائماً على كريمات طبيعية غير مكلفة لعملها، وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات التي تستخدم كثير في فصل الصيف لتعطي انتعاش وشعور بالراحة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة صنع كريم مزيل العرق الرهيب ليعطيكي رائحة جذابة وتدوم طول اليوم خطوة بخطوة.
مكونات عمل كريم مزيل العرق
يتكون كريم مزيل العرق من مكونات طبيعية وفعالة وذات رائحة عطرية مميزة وهي كالتالي:-
- ٣ ملاعق صغيرة من شمع العسل.
- ٢ ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- ربع ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو.
- ١٥ قطرة من زيت أكليل الجبل.
- ١٥ من زيت الزعتر الأبيض.
- ٢٥ قطرة من زيت اللافندر.
- ٥ قطرات من زيت الخروع.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم مزيل العرق لحر الصيف وهي كالآتي:-
- تحضير إناء ونضع به شمع العسل ثم زبدة الكاكاو ونقلب حتى يذوب جيداً على نار هادئة أو في حمام مائي.
- بعد ذلك نقوم بوضع زيت جوز الهند وزيت أكليل الجبل ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نضيف زيت الزعتر الأبيض وزيت اللافندر وزيت الخروع ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نقوم بوضع الخليط في علبة فارغة ونظيفة ثم نتركه يبرد جيداً ثم نضعه في مكان بارد الي حين الاستخدام.
فوائد شمع العسل
هناك بعض الفوائد المفيدة في شمع العسل للبشرة والجسم وهي كالآتي:-
- يساعد على حماية البشرة من الجفاف ويعطيها رطوبة ولمعان ويحمي البشرة من المشاكل الجلدية الناتجة عن التلوث.
- يكون كمرطب طبيعي للبشرة من خلال مزجه مع الماء ليعطيها مرطب مناسب للبشرة.
- يعمل كمقشر فعال للبشرة ويعمل على التخلص من الجلد الميت المتراكم ويجدد خلايا البشرة.
- يعمل على تقليل احمرار وحكة الجلد لأنه يحتوي على مضادات الحساسية.
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