حلى الفيمتو البارد بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية وبمذاق لذيذ وروعة

حلى الفيمتو البارد ، من ألذ وأشهى الحلويات الباردة والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها من الحلويات الباردة التي يتناولها الجميع في شهر رمضان وخلال أشهر الصيف، وعصير الفيمتو أيضا وهو المكون الأساسي لهذا الحلى، ولذلك لتعويض السوائل والسكر التي فقدها الإنسان أثناء الصيام، ويرجع أصل عصير الفيمتو إلى بريطانيا، ثم انتقل إلى جميع أنحاء الوطن العربي وأصبح المشروب المفضل في شهر رمضان وخلال أشهر الصيف، ويتميز هذا الحلى بقيمته الغذائية، وبمذاقه المميز، وبشكله الجذاب والخرافة أيضا، كما يعد هذا الحلى سهل التحضير ولا يتطلب مجهود ولا وقت كبير في صنعه، ومكوناته بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضا، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلى البفاريا وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلى الفيمتو البارد بكل سهولة، وبألذ الوصفات للشيف فاطمة.

مكونات حلى الفيمتو البارد

يتكون حلى الفيمتو البارد من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز الذي لا مثيل له، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

بسكويت سادة (الكمية حسب حجم الصينية).

حليب بارد لتغميس البسكويت (الكمية حسب كمية البسكويت).

مقادير الطبقة الثانية

340 جم زبادي.

رشة فانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من السكر البودر.

مقادير الطبقة الثالثة

كوب ماء.

نصف كوب من الفيمتو المركز.

باكيت كريم الكراميل.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلى الفيمتو البارد بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: